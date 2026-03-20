Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata? Esta película final no solo cierra los cabos sueltos de la sexta temporada, sino que expande el universo de los Shelby. + Seguir en







La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin. Robert Viglasky para Netflix

La espera terminó para los seguidores de la icónica banda de Birmingham: la historia de Peaky Blinders llega a su cierre con el estreno de El hombre inmortal. Esta película no solo retoma los hilos pendientes de la sexta temporada, sino que amplía el universo de los Shelby con una propuesta más ambiciosa en formato cinematográfico. La conversación ya gira en torno al destino final de Tommy Shelby, cuya transformación desde las calles de Small Heath hasta las altas esferas del poder alcanza su punto más crítico.

El largometraje sitúa a los personajes en un escenario marcado por la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, un contexto que amenaza con alterar el equilibrio construido por la familia. Con Cillian Murphy al frente, la historia profundiza en la mente de un protagonista que parece haber desafiado a la muerte una y otra vez, dando sentido al título de la entrega. La dirección conserva el estilo oscuro y elegante que convirtió a la serie en un fenómeno global, aunque eleva la apuesta visual para un desenlace de gran escala.

El estreno genera un fuerte impacto en las plataformas de streaming y se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados de marzo de 2026. Los fanáticos desmenuzan cada escena en busca de conexiones con el legado de los Shelby y posibles caminos futuros para la franquicia. Con interpretaciones destacadas y una banda sonora potente, esta película se presenta como el cierre de una era y una pieza clave que redefine cómo una serie puede dar el salto a la pantalla grande.

Peaky Blinders series películas Netflix Sinopsis de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película estreno de Netflix La trama de El hombre inmortal retoma la historia de los Shelby en un momento de máxima fragilidad, ubicada en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Tras los acontecimientos de la sexta temporada de Peaky Blinders, Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, vuelve a escena para enfrentar una amenaza que pone en riesgo tanto su imperio como la continuidad de su familia. La historia se sumerge en la contradicción de un líder que intenta cambiar, pero termina atrapado otra vez en la violencia y las conspiraciones de una Europa al borde del abismo.

En esta versión cinematográfica, el conflicto trasciende lo local y adquiere una dimensión internacional, dejando atrás las calles de Birmingham para moverse en los círculos más oscuros del poder. Viejos rivales y nuevas fuerzas vinculadas al avance del fascismo se cruzan en una persecución implacable, donde la inteligencia de los Peaky Blinders se enfrenta a su prueba más extrema. Mientras la familia lucha por mantenerse unida frente a traiciones y presiones externas, la figura de Tommy se reafirma como el centro de todo, con un destino que parece ir más allá de lo humano.

La película funciona como un cierre contundente que busca responder a las grandes preguntas sobre el legado de los Shelby. Con una puesta en escena más ambiciosa, el relato profundiza en las consecuencias de años de ambición y crimen. *El hombre inmortal* no solo aborda la supervivencia, sino también el precio del poder y la dificultad de dejar atrás el pasado, construyendo un desenlace pensado para dejar huella en la audiencia. Tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Peaky Blinders: El hombre inmortal Cillian Murphy como Thomas "Tommy" Shelby.

Sophie Rundle como Ada Thorne (de soltera Shelby).

Stephen Graham como Hayden Stagg.

Ned Dennehy como Charlie Strong.

Packy Lee como Johnny Dogs.

Ian Peck como Curly.

Barry Keoghan como Erasmus "Duque" Shelby (el hijo de Tommy).

Rebecca Ferguson como Kaulo, una misteriosa mujer con vínculos con el pasado de Tommy.

Tim Roth como John Beckett, el principal antagonista vinculado a movimientos fascistas.

Jay Lycurgo como Elijah.

Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby.