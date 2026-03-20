BTS volvió con su nuevo disco ARIRANG y ya rompió récords mundiales El grupo de K-Pop más grande del mundo lanzó su quinto álbum de estudio tras completar el servicio militar obligatorio. Con 14 canciones inéditas y la participación de Lili Reinhart en el video del sencillo Swim, la banda surcoreana superó récords de pre-guardados en Spotify. + Seguir en







La banda coreana BTS lanzó su nuevo disco y anunciaron que se reencontrarán con sus fans. Redes sociales

Tras casi cuatro años de ausencia, BTS concretó su esperado regreso a la música con el estreno de ARIRANG, su quinto álbum de estudio. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook presentaron 14 canciones nuevas, en un lanzamiento que marca el reencuentro oficial de los siete integrantes con su público antes de la gira mundial.

El single principal, titulado SWIM, cuenta con un videoclip con superproducción protagonizado por la reconocida actriz Lili Reinhart, en el que los cantantes navegan en un barco de velas. El disco ya superó los 4,5 millones de pre-guardados en la plataforma Spotify antes de su salida, cifra que representa un récord histórico para cualquier artista de origen asiático.

Embed - BTS () ‘SWIM’ Official MV La banda surcoreana iniciará lagira mundial ARIRANG World Tour, que incluirá 82 conciertos en 34 regiones distintas, entre América, Europa, Asia y Medio Oriente. Los fanáticos locales mantienen la expectativa por las presentaciones previstas en Argentina para octubre de este año, mientras esperan que se defina la locación elegida para los shows.

Además del álbum, el grupo estrenará el documental titulado BTS: The Return el próximo 27 de marzo. La pieza audiovisual mostrará el detrás de escena del proceso creativo y el emotivo reencuentro tras el servicio militar por el que pasaron los artistas. El material documental explica y complementa la narrativa que atraviesa todas las letras del nuevo material.

Este retorno posicionó rápidamente a BTS en la cima de las tendencias globales con una propuesta artística que muestra madurez, según las primeras críticas. Su enorme grupo de seguidores, denominados "ARMY", celebra este nuevo ciclo de la banda que se convirtió en un fenómeno cultural con una vigencia imbatible, a pesar del tiempo fuera de escena.

Los expertos musicales destacan la calidad sonora de esta producción, que combina diversos estilos rítmicos y lo hace correctamente. La propuesta discográfica de la banda más influyente del género K-Pop presenta una lista de temas variada y potente. Las canciones reflejan la evolución artística que los 7 músicos experimentaron en este último tiempo de arduo trabajo. Lista de canciones de Arirang Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don't know 'bout us

One More Night

Please

Into the Sun