El emotivo mensaje de Cristina Kirchner por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

La exmandataria saludó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que celebra este miércoles 22 de octubre sus 95 "jóvenes años". Contó que la visitó en San José 1111 y destacó su "serenidad y calidez". "Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", escribió.

Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

La expresidenta Cristina Kirchner le dedicó un emotivo mensaje a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien cumple 95 años este miércoles 22 de octubre, y la definió como una persona "imprescindible" en la historia de la Argentina.

El contundente mensaje de Cristina en el Día de la Lealtad: "El 26 de octubre es Milei o Argentina"

Cristina reveló que Estela la visitó este martes en su departamento de San José 1111 y compartió una imagen de ese encuentro. "La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", destacó.

"Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto", concluyó. El saludo de la exmandataria se sumó al de otros referentes del peronismo que se expresaron a través de las redes sociales.

"Queremos desearle un feliz cumpleaños a Estela. Tu valentía y tu compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia es un ejemplo para todos los argentinos. Cada día nos recordás que defender los derechos humanos y nuestra democracia es una lucha colectiva y que nunca termina", sostuvo la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

"Nuestra presidenta de abuelas de Plaza de Mayo hoy cumple un año más de lucha y de ejemplo", señaló el exsecretario de Derechos Humanos y nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti. "Te quiero, Estela, y gracias por devolvernos la posibilidad de saber nuestra historia", añadió.

Estela de Carlotto nació en Buenos Aires el 22 de octubre de 1930. Su hija Laura fue detenida y desaparecida en La Plata a fines de 1977, mientras estaba embarazada. Buscó a su nieto durante casi 36 años hasta que recuperó su identidad en agosto de 2014. Ha recibido numerosas distinciones por su trabajo y militancia, incluido el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Su cumpleaños coincide con la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, que surgió como organización civil el 22 de octubre de 1977. Desde 2004, todos los años en esta fecha se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad para homenajear su lucha y visibilizar la búsqueda de los nietos que faltan.

