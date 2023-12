El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados admitió que no leyó todo el proyecto de Ley Ómnibus

En tal sentido, el periodista le consultó sobre un fragmento del proyecto. "Para hacer una manifestación hay que pedir permiso, después cuando se define qué es una manifestación se define como una reunión de tres o más personas. Si alguien lo hizo adrede está implantando un estado de sitio y si lo hizo sin querer no entiende lo que está escribiendo. Quiero entender ese punto en particular", expresó.

Luego, Zago expuso que no leyó esa parte de la Ley Ómnibus: "Ese punto en particular no lo leí. Debe estar en el boceto también de la ley antipiquetes, que no se puede cortar la calle ni obstruir la vía pública. Supongo que vamos a trabajar en eso, no creo que el objetivo sea más que tres personas tengan que pedir permiso".

En tanto, durante el final de la entrevista, el diputado marcó que próximamente tendrá un mejor conocimiento de lo que presentó el Gobierno en el Congreso: "La semana que viene ya vamos a estar más al tanto, punto por punto, y me va a encantar hablar con vos, no tengo ningún tipo de inconveniente".

Ley Ómnibus: el paso a paso de su tratamiento

Previo a que el proyecto llegue al recinto para su votación, el mismo deberá ser tratado en varias comisiones, encargadas de modificar y dictaminar la ley. En este punto, el Gobierno encuentra la primera complicación: el 40% de cada una de las comisiones está en manos de la bancada opositora, la primera minoría.

El punto pasa por cuáles serán las comisiones en la que será girado el proyecto. Al ser una ley tan amplia, la misma abarca varios temas y se conformarán cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.

Luego de ello, pasará a la Cámara de Diputados para buscar su primera media sanción y, en caso de recibirla, deberá ir a Senadores, donde buscará su aprobación. Situación difícil para la Libertad Avanza, ya que no cuenta hasta el momento con los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras y deberá tejer negociaciones con la oposición.