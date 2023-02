El intendente de Rosario pidió realizar inteligencia en las cárceles 

"Los narcos operan desde las cárceles y hemos perdido la posibilidad de hacer inteligencia sobre ellos", agregó el intendente y sostuvo que eso es una problemática que se está extendiendo en todo el país.

Luego el jefe comunal cuestionó la tarea de prevención de la policía provincial y de las fuerzas de seguridad que actúan en el territorio. "Es lo primero a reconstruir. No hay presencia policial ni en cantidad ni en calidad para combatir el delito", indicó.

Javkin también apuntó contra las falencias del Poder Judicial que no prioriza la situación de Rosario. "No tenemos implementado el sistema procesal federal acusatorio, no se ha designado un solo fiscal auxiliar nuevo, no ha cambiado la estructura del poder judicial en la región", puntualizó.

"Rosario debe tener prioridad porque claramente hay un enclave logístico que hoy se está dando en Rosario pero se está extendiendo", agregó.