3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El intendente de Pinamar rechazó la prohibición de las 4x4 en La Frontera: "No es justo ni inteligente"

Juan Ibarguren se manifestó en contra del fallo de la Justicia de Dolores debido a que "es algo cultural de la ciudad que genera muchísimo trabajo" y que se prohíbe "por culpa de unos pocos inconscientes".

Por
La Frontera

La Frontera, en Pinamar, noticia todos los veranos por incidentes con 4x4 y UTV.

Luego de que Bastian Jerez, el niño atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV, fuera intervenido quirúrgicamente por séptima vez desde el incidente, el intendente del partido, Juan Ibarguren, se mostró en contra de prohibir la circulación de camionetas 4x4 y UTV en la zona de La Frontera, a la que consideró parte de la cultura local. "Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", sentenció.

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.
Te puede interesar:

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

El jefe comunal respondió así al fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que hizo lugar al amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y prohibió "pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares" en la zona.

El texto, firmado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, las considera "conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes".

En la resolución, se detalló que estas prácticas "producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional", dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Embed - PROHIBIERON VEHÍCULOS en la PLAYA tras el CASO BASTIAN

El rechazo del intendente de Pinamar a la prohibición de las 4x4 en La Frontera: "Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente"

Ibarguren expresó su desacuerdo con la decisión judicial. "En nuestra ciudad hay miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural en Pinamar y además genera muchísimo trabajo", sostuvo, en diálogo con CNM Radio.

El intendente remarcó que el municipio no busca la eliminación de los vehículos de doble tracción, sino un control más riguroso sobre quienes cometen infracciones. "Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla. A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza", señaló.

Juan Ibarguren intendente Pinamar
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, en contra de la prohibición de 4x4 y UTV en La Frontera.

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, en contra de la prohibición de 4x4 y UTV en La Frontera.

"Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", sintetizó, y repasó: "Logramos sacar de la olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos. Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien".

En cuanto al incidente que derivó en las lesiones de Bastian, Ibarguren apuntó contra el padre del nene. "Fue un accidente y una irresponsabilidad suya. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado", remarcó.

"Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución", concluyó.

Noticias relacionadas

play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

La defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio.

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la nulidad del juicio

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.

Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 9 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 11 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 17 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 24 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 27 minutos