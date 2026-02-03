El intendente de Pinamar rechazó la prohibición de las 4x4 en La Frontera: "No es justo ni inteligente"

Juan Ibarguren se manifestó en contra del fallo de la Justicia de Dolores debido a que "es algo cultural de la ciudad que genera muchísimo trabajo" y que se prohíbe "por culpa de unos pocos inconscientes".

La Frontera, en Pinamar, noticia todos los veranos por incidentes con 4x4 y UTV.

Luego de que Bastian Jerez , el niño atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV , fuera intervenido quirúrgicamente por séptima vez desde el incidente , el intendente del partido, Juan Ibarguren , se mostró en contra de prohibir la circulación de camionetas 4x4 y UTV en la zona de La Frontera , a la que consideró parte de la cultura local. "Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente" , sentenció.

El jefe comunal respondió así al fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que hizo lugar al amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y prohibió "pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares" en la zona.

El texto, firmado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, las considera "conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes" .

En la resolución, se detalló que estas prácticas "producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional" , dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Ibarguren expresó su desacuerdo con la decisión judicial. "En nuestra ciudad hay miles y miles de vecinos y turistas que circulan de manera responsable en UTV, Jeep, cuatriciclo y 4x4, disfrutan de la playa y de los médanos. Esto es algo cultural en Pinamar y además genera muchísimo trabajo" , sostuvo, en diálogo con CNM Radio.

El intendente remarcó que el municipio no busca la eliminación de los vehículos de doble tracción, sino un control más riguroso sobre quienes cometen infracciones. "Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor de controlarla. A los que corren picadas, hacen maniobras peligrosas o ponen en riesgo a otros, hay que sancionarlos con toda la fuerza", señaló.

Juan Ibarguren intendente Pinamar Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, en contra de la prohibición de 4x4 y UTV en La Frontera. Frente a Cano

"Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente", sintetizó, y repasó: "Logramos sacar de la olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos. Eso es menos del 1% de la gente que viene a Pinamar. El otro 99% hace las cosas bien".

En cuanto al incidente que derivó en las lesiones de Bastian, Ibarguren apuntó contra el padre del nene. "Fue un accidente y una irresponsabilidad suya. Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado", remarcó.

"Siempre va a haber gente irresponsable, como en cualquier ciudad del país y del mundo. Para eso están los controles y las sanciones. Prohibir todo no es la solución", concluyó.