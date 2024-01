El Indio Solari destrozó a Javier Milei: "Desembarca para afanarse todo"

"Lo que pasa es que (la gente) tiene muy mala memoria. Esto no es nuevo. Este gobierno neoliberal es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes. No sé si eso puede durar mucho porque la gente todavía está con la inercia de la casta y toda esa pavada que hubo alrededor del ingreso de esta gente que desembarca para afanarse todo", expresó el músico cruzando fuertemente al gobierno de La Libertad Avanza.

Luego negó que la juventud se haya derechizado al sostener que también "es peroncha" e indicó que lo que pasa en Argentina es que la sociedad está muy dividida. "Cuando gana uno o cuando gana el otro son diferencias de puntitos", señaló.

En otro pasaje de la entrevista, "El Indio" se definió como un "peronista" de la nueva izquierda de 1961 que creían en el amor y la paz. "Soy un hippie viejo", afirmó entre risas.

También se refirió a la actualidad del peronismo y sostuvo que Cristina Kirchner es la dirigente "con mayor capacidad" para diseñar un modelo de país aunque reconoció que se equivocó cuando "invitó a los radicales " a participar de su gobierno. "Siempre nos cagan", manifestó.

El Indio lanzó tres nuevos temas

Aunque retirado de los escenarios, Solari no para de hacer música, y tan solo tres días atrás estrenó tres nuevos temas encuadrados en su proyecto “El Míster y los Marsupiales Extintos”.

Las nuevas canciones, “Poco-loco”, “El muerto Giménez” y “Réquiem alegre”, se oyeron por primera vez en “Big Bang”, el programa radial que su biógrafo, Marcelo Figueras, tiene en AM 530 Somos Radio.