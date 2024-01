En una entrevista a contraluz, el Indio Solari habló sobre cómo está de salud: "Camino muy..."

Por otra parte, analizó el momento político del país. "La gente está cansada de la rosca y de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes", marcó.

En tanto, destacó a los "violeros impresionantes" con los que colaboró en su carrera, como Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto. También expuso que busca "no mirar nada en que estén los Redondos metidos" debido a que le provocan "sentimientos encontrados". En tal sentido, reconoció: "Por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y por otro lado, después fue una miseria lo que pasó".

Si bien se encuentra retirado de los escenarios, Solari continúa con su actividad musical y estrenó tres nuevos temas en su proyecto El Míster y los Marsupiales Extintos. Las nuevas canciones se escucharon por primera vez en Bing Bang, el programa que su biógrafo, Marcelo Figueras, tiene en AM 530 Somos Radio, y se llaman Poco-loco, El Muerto Giménez y Réquiem Alegre.

