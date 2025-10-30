30 de octubre de 2025 Inicio
Carlos Maslatón visitó a Cristina Kirchner: "Merece respeto"

El abogado y analista financiero compartió una imagen del encuentro con la exmandataria en sus redes sociales, junto a un extenso posteo donde explicó que "hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina".

La foto del encuentro entre Cristina y Maslatón. 

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón visitó a al expresidente Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. "Merece respeto", aseguró en un posteo en su cuenta de X donde compartió una foto del encuentro y explicó que "hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina".

"Ayer me reuní con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas. La noté bien y fuerte", expresa parte de la extensa publicación que comienza citando el capítulo 5, versículo 10, del evangelio según San Mateo del Nuevo Testamento: "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos".

Para Maslatón, "estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano" y, junto al resto de las bienaventuranzas, "es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales", en referencia a la condena de la expresidenta en la Causa Vialidad.

Luego brindó detalles sobre los temas que se abordaron en el encuentro: "analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual". "Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral", sumó.

"No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el Presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente", describió luego Maslatón.

Sobre el final del posteo, el abogado le deseó "todo lo mejor" y señaló que una persona "apreciada por gran parte de la población argentina, merece respeto". "En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país", concluyó.

