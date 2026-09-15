15 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno volvió a descartar un "plan platita" y confió en que "el pueblo va a acompañar en 2027"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que "nunca" se aplicará durante el gobierno de Milei porque "fracasó y va a fracasar siempre". "Creemos en el equilibrio fiscal, monetario y cambiario", remarcó.

Por
Adrián Ravier descartó la aplicación de un plan platita.

Adrián Ravier descartó la aplicación de un "plan platita".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró este martes que "nunca" se aplicará un "plan platita" durante el gobierno de Javier Milei porque "fracasó y va a fracasar siempre". "Creemos en el equilibrio fiscal, monetario y cambiario", remarcó en una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada donde destacó la reducción de la inflación y el impacto de las desregulaciones en la economía.

Lucía, en un video en el que aparece festejando un triunfo de la Selección.
Te puede interesar:

Lucía Libertaria, la rubia influencer creada con IA que abre una nueva era en la "batalla cultural"

Al comienzo de su habitual presentación semanal ante la prensa, el portavoz destacó la reducción del índice inflacionario, que registró una variación del 1,7% en agosto como “consecuencia del orden macroeconómico”, y remarcó que el la administración libertaria ya implementó más de 17.100 desregulaciones que “impactan de lleno en los principales sectores de la economía”.

Al referirse al IPC dado a conocer por el Indec, Ravier señaló que durante años insistieron en que “tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios mientras emitían para financiar el déficit fiscal y le licuaban el salario a la gente de a pie”, pero resaltó que “hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”.

Ante la consulta de la prensa sobre un opinión acerca de la política económica anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de prometer pagarle u$s5.000 a cada ciudadano en caso de ganar las elecciones intermedias, Ravier aclaró que desde el Gobierno no opinan sobre otros países pero fue determinando al aclarar que Argentina no se piensa aplicar.

“En relación a Trump y la política económica, no nos corresponde responder ni respaldarlo tampoco. No opinamos sobre otros paises. No vamos a aplicar el plan platita en Argentina. Eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente. No va a ocurrir", respondió en un primer momento el vocero.

Para luego analizar: “Nosotros creemos que el plan platita fracaso y va a fracasar siempre. Es la historia de este país. Todos los gobiernos que pasaron han fracasado porque abusaron del plan platita".

Ravier habl&oacute; en conferencia de prensa.&nbsp;

Ravier habló en conferencia de prensa.

“Creemos en el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Trabajamos para cambiar el modelo económico. Hay que descartarlo, no va haber nada de eso. No vamos a volver a ese esquema porque consideramos que no es adecuado”, completó.

Ravier destacó la reducción de la inflación

Al referirse al último dato de inflación, Ravier señaló que durante años insistieron en que “tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios mientras emitían para financiar el déficit fiscal y le licuaban el salario a la gente de a pie”, pero resaltó que “hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”.

También destacó que los precios de ropa y calzado acumularon una baja del 45% en términos reales desde noviembre de 2023, producto de la apertura económica impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, subrayó que “una Argentina estable es el primer paso para reducir la pobreza y volver a crecer de manera sostenida”.

Ravier también valoró el inicio de la gestión privada de la vía navegable troncal, que contempla una rebaja del 13,5% en la tarifa del peaje y la modernización de la infraestructura. Señaló que durante los primeros meses se realizarán los estudios técnicos y ambientales para avanzar en la profundización de los ríos de la Plata y Paraná, lo que permitirá que los buques circulen con mayor carga y aumentar las exportaciones.

Por último, el funcionario anunció que el Gobierno nacional ampliará la denuncia judicial presentada la semana pasada para incorporar a nuevas empresas que estarían desarrollando actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en presunta violación de la Ley 26.659. En este sentido, reafirmó que el Gobierno continuará utilizando “todos los medios que tenga a su disposición” para impedir y sancionar actividades que vulneren los derechos y la soberanía argentina sobre las islas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Pymes expusieron la baja en las ventas.

En medio del reclamo de las pymes, el Gobierno destacó el valor récord de las exportaciones del sector

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política. 

Con proyectos sobre Malvinas y la suspensión de las PASO, el Gobierno reunió la mesa política

Senadores opositores ampliaron la denuncia.

Oro del Banco Central: la oposición amplió la denuncia penal contra Milei, Caputo y Bausili

san miguel de tucuman, declarada como la capital simbolica de argentina para cada 9 de julio

San Miguel de Tucumán, declarada como la capital simbólica de Argentina para cada 9 de Julio

La exmandataria en el balcón de su departamento en San José 1111.

Causa Vialidad: los abogados de Cristina harán un anuncio clave sobre el reclamo ante la ONU

La mesa política se reunió el martes de la semena pasada.

El Gobierno define su agenda política en Casa Rosada y avanza con la Reforma Electoral

Rating Cero

La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

El cantante salió al cruce tras su desvinculación en el reality.

L-Gante rompió el silencio tras su conflictiva salida de MasterChef Celebrity: su explosiva declaración

Sol y Yipio, por la final de Gran Hermano.

Yipio vs. Sol: se filtró quién ganará la final de Gran Hermano: Generación Dorada

Su familia pidió privacidad para atravesar el duelo.

Conmoción por la muerte un famoso influencer a los 27 años: chocó y su auto se prendió fuego

últimas noticias

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

Hace 7 minutos
La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

Hace 20 minutos
Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

Hace 32 minutos
El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

Hace 42 minutos
play
El Estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis.

El Ruca Che de Neuquén: del origen de la Generación Dorada y el showbol de Maradona a la llegada de la Copa Davis

Hace 57 minutos