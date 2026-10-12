El Gobierno reivindicó la influencia de Europa en América con un video por el "Día de la Raza" La Casa Rosada publicó un mensaje que destaca la herencia europea y vincula la llegada de Cristóbal Colón con los valores de la civilización occidental, el progreso y la libertad. Por Agregar C5N en









El Gobierno publicó este lunes un video en la cuenta oficial de la Casa Rosada por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en el que reivindicó la llegada de Cristóbal Colón a América y destacó la influencia de Europa en la construcción de la identidad cultural argentina.

“Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad”, señala el texto que acompañó la publicación.

El material audiovisual presenta el viaje de Colón como un acontecimiento que modificó el curso de la historia y dio comienzo a una nueva etapa de expansión de las ideas y tradiciones europeas. La narración pone el foco en la herencia occidental y en su influencia sobre la lengua, las costumbres, las instituciones y la fe.

“El viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de América, abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental en la que sus valores, su cultura y sus ideales de conocimiento, progreso y libertad alcanzarían nuevos horizontes y dejarían una huella imborrable en nuestra propia identidad”, afirma el locutor al cierre del video.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de… pic.twitter.com/shp2Dj7R31 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026 Por qué se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural En la Argentina, el 12 de octubre se conmemora desde 2010 como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a partir del decreto 1584 firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta entonces, la fecha era conocida como “Día de la Raza”, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

El cambio de denominación buscó promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios. La iniciativa apuntó a dejar atrás una mirada centrada en la conquista europea y a valorar la diversidad étnica y cultural de las comunidades que forman parte de la identidad argentina.