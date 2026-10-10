Tensión interna: Martín Menem calificó como "muy complejo" el armado político del Gobierno para 2027 Durante un acto de La Libertad Avanza en Tigre, el titular de la Cámara de Diputados condicionó las posibles alianzas electorales a gobernadores que tengan "agendas programáticas similares". "¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?", reflexionó. Por Agregar C5N en









Martín Menem, vicepresidente de LLA a nivel nacional. Captura mejorada con IA.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analizó el panorama electoral del Gobierno de cara al 2027 y describió como "un tema muy complejo" el armado político y las negociaciones con gobernadores para los próximos comicios nacionales y provinciales. Durante un acto partidario en Tigre, condicionó las posibles alianzas a aquellos mandatarios que tengan "agendas programáticas similares".

"Quiero ser claro qué estamos pensando para adelante. Porque por ahí se habla mucho, pero el tema del armado político es un tema muy complejo, porque tiene que ver con qué es lo que queremos. ¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?", reflexionó en un primer momento el vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), durante un encuentro de dirigentes libertarios realizado el viernes, bajo el lema Hacia una Argentina próspera.

Ante su pregunta, Menem reconoció la existencia de "tensiones" dentro y fuera del partido en lo que respecta a las alianzas: "Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que a la Argentina le vaya bien los próximos 40 años".

Martín Menem habló en un encuentro de dirigentes libertarios en Tigre. Para el vicepresidente de LLA a nivel nacional, "sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales, pero que si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares".

"¿Cuáles son esas agendas? Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente como ha hecho la Argentina en los últimos 40 años, y ese es el proceso que se está iniciando ahora de cara al 2027", detalló.