El Gobierno presentó un nuevo organismo para la lucha y la prevención del terrorismo

El Centro Nacional Antiterrorismo busca poner fin a la dispersión de información y mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defensa del país. Operará bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La ministra Bullrich junto al secretario de Inteligencia

La ministra Bullrich junto al secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert.

El Gobierno formalizó la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un nuevo organismo estratégico diseñado para centralizar y optimizar los esfuerzos del Estado en la lucha y prevención del terrorismo. La medida, anunciada este martes, busca poner fin a la dispersión de información y mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defensa del país.

Fuerte cruce entre Juan Grabois y Patricia Bullrich: Lo suyo es una amenaza. Deje de mentir
Fuerte cruce entre Grabois y Bullrich por la detención de Fred Machado: "Shhh, deje de mentir"

El centro operará bajo la dirección de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que asume un rol protagónico en esta nueva estructura de seguridad.

El principal objetivo del CNA será establecer un mecanismo de coordinación integral que unifique la vasta información que, hasta ahora, se encontraba fragmentada entre múltiples entidades.

"Hoy la información está dispersa entre múltiples organismos, como la SIDE, el Ministerio de Seguridad Nacional, y fuerzas locales. De ahora en adelante, esa información se va a unificar porque el Centro Nacional Antiterrorismo va a cooperar con Gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que sea necesario", indicó el Gobierno a través de un comunicado.

