El Gobierno otorgará un refuerzo extraordinario de Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder

Mediante el Decreto 115/2026, la gestión de La Libertad Avanza informó que será aplicado automáticamente en marzo con el objetivo de "atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo".

Este monto se suma al pago habitual de la asignación escolar. 

Mediante el Decreto 115/2026 publicado el viernes en el Boletín Oficial el Gobierno oficializó un monto de refuerzo adicional al pago de la Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal para el mes de marzo.

Según el escrito, el objetivo de la Ayuda Escolar Anual es "contribuir con los gastos que se realizan con motivo del inicio del ciclo lectivo de los niños y adolescentes a establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria, como así también los que se generan como consecuencia de la concurrencia de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que asisten a establecimientos de gestión estatal o privada donde se imparte dicha modalidad".

A raíz de esto y con el fin de continuar "fortaleciendo el acompañamiento del Estado Nacional a las familias argentinas y atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo" decidieron establecer un refuerzo adicional, "con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026".

El monto será de 86.000 pesos el "valor que surja de la determinación de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal, con el fin de que la suma total no resulte inferior a la que recibieron los beneficiarios conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 63/25".

