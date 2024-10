Tal como lo había anunciado el Ejecutivo el viernes, el presidente Javier Milei firmó el decreto que establece que en la administración estatal "no se admitirá para acceder a un empleo ningún privilegio, ventaja o beneficio" basada en el parentesco.

El Gobierno oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en el sector público , al establecer que en la administración estatal "no se admitirá para acceder a un empleo ningún privilegio, ventaja o beneficio" basada en el parentesco . La medida ya había sido anunciada el viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma determina que los órganos y entes del Sector Público Nacional deberán adecuarse a lo dispuesto dentro de los 30 días desde su oficialización. Para aquellos casos en los que la normativa exceda las facultades de las autoridades, será necesario igualmente "adoptar las medidas necesarias para adecuar los regímenes a lo establecido".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado el viernes en la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni que se eliminarían los cargos hereditarios en organismos públicos.

federico sturzenegger

Para poner en contexto trajo a colación el artículo 16 de la Constitución Nacional, que indica que “no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Es por eso que aseguró que el presidente Javier Milei eliminará estos cargos que se heredan a familiares en caso de fallecimiento del empleado o empleada. Para eso, detalló punto por punto lo que indican los convenios colectivos de varios organismos del Estado Nacional:

Aduana y AFIP: “La AFIP atenderá a la incorporación de postulantes en las situaciones especiales que se indican: a) En el caso de producirse el fallecimiento de un agente dispondrá, en forma inmediata a la postulación, la designación de un hijo o del cónyuge supérstite, según la opción que ejerzan.”

ANSES: “Para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad, en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto y en igualdad de condiciones con otros postulantes, el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad que se haya desempeñado en ANSES.”

Banco Nación y BCRA: “En caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa, siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas, a satisfacción del banco y existiendo vacante en la escala inicial.”

YPF: “Tendrán prioridad en el ingreso, en caso de resultar en igualdad de condiciones de idoneidad con el resto de los postulantes, según las evaluaciones pertinentes a tal efecto, aquellos candidatos que reuniendo el perfil correspondiente sean hijos de ex trabajadores fallecidos o jubilados.”

Ferrocarriles Argentinos: “La Unión Ferroviaria a través del Secretariado Nacional elevará, para la consideración de la Gerencia General de Recursos Humanos de la Empresa, un registro de postulantes potenciales, de manera que en igualdad de condiciones se considere el ingreso de familiares, particularmente de aquellos trabajadores fallecidos, jubilados o cualquier tipo de baja contemplada en este Convenio”.

Ante esto, consideró que “hay dos visiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y queda especificado. Son cláusulas anticonstitucionales de manera evidente”.

Federico Sturzenegger brindó más detalles sobre la nueva medida en los organismos del Estado

El Ministro adelantó que "el decreto probablemente que salga mañana publicado en el Boletín Oficial" y en él se instará a la Secretaría de Trabajo a que no homologue convenios salariales que incluyan estas cláusulas "medievales" por ser "inconstitucionales". "Es un momento donde las negociaciones salariales va a requerir adecuación de los estatutos de las organizaciones. La homologación de los convenios, en tanto, dependerá de los distintos sectores".

En diálogo con radio Mitre explicó más detenidamente cómo será el ida y vuelta con la Secretaría de Trabajo: "En cuanto se negocien las paritarias, la homologación final la tiene que dar la Sec. de Trabajo, a quien le llega la notificación y a no ser que se corrija esa cláusula en el convenio, no se homologará la paritaria".

"La verdad me parece que es darle a alguien un privilegio por sangre cuando tenemos muchísimas familias necesitadas en Argentina. En el Banco Ciudad tenías armado un esquema donde entraban acomodados o hijos de familiares, estaban todos re cómodos por la estructura", manifestó, a la vez que agregó: "Un bancario está en el 10% más rico de la población. Reservarle un puesto a una familia rica no va más, me parece que sería más justo como hacer para que entre uno de los 10% pobres para que transforme su realidad".

Sobre su gestión, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado señaló que atraviesa una nueva etapa: "Ya see redujeron 30% los cargos jerárquicos. Ahora estamos por la deep motosierra, que implica ir área por área para entender qué hace cada una y si tiene sentido que el Gobierno se haga cargo".

"Cada peso que le bajamos a la población es un peso menos de impuestos para la población. El impuesto gigantesco que se cobra a la producción es por el gigantesco gasto, que es lo que hay que bajar", concluyó.