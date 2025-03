El Gobierno nacional oficializó los cambios en la administración y gestión de SADAIC

La norma establece que SADAIC seguirá siendo la entidad facultada para ejercer la gestión colectiva de los derechos económicos de autor emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas, pero con nuevas regulaciones que "promueven un marco competitivo y garantizan un efectivo resguardo de los derechos de sus titulares".

"La citada sociedad no podrá intervenir sin autorización del autor y/o compositor en la celebración de acuerdos particulares entre los autores y/o compositores argentinos y extranjeros y las personas humanas o jurídicas que quieran explotar su producción, y podrá cobrar únicamente por los usos que hayan sido objeto de acuerdos en los que haya participado", agrega el texto.

También se definió la creación de una Auditoría de Fiscalización y Planillas, cuyo responsable tendrá voz, pero no voto, en las reuniones del Directorio de SADAIC.

El auditor será designado por el ministro de Justicia y tendrá a cargo la Auditoría de fiscalización y planillas y "asistirá obligatoriamente a las reuniones del Directorio de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, con voz pero sin voto".

Los aranceles transitorios de SADAIC

El Gobierno también confirmó una "disposición transitoria" de los aranceles hasta tanto la "Autoridad de Aplicación" fije los máximos. En ese sentido, se mantendrán las siguientes proporciones:

20% de los ingresos, cuando se trate de actos o espectáculos para los que se cobre entrada, se perciban valores equivalentes a dicho cobro o este sea propio de su naturaleza. Los organizadores no podrán invocar la entrega de entradas gratuitas ni la gratuidad del acto o espectáculo.

15% de los ingresos, cuando se trate de actos o espectáculos no comprendidos en el inciso anterior.

10% de los ingresos, tarifas o montos globales o parciales de las radiodifusoras, teledifusoras, sus retransmisiones y grabaciones en “video-tape”; de los productos fonográficos de discos, cintas y sus similares; de las publicaciones gráficas y de la exhibición de películas”.

La defensa de Federico Sturzenegger a la desregulación de SADAIC: "Los dinosaurios van a desaparecer"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la desregulación de SADAIC y remarcó que "los artistas, si quieren, podrán ahora gestionar de manera propia sus derechos, y que ya no hay monopolios para las SGC".

"Luego del 138/25 se produjo un intenso debate público. SADAIC emitió un comunicado donde decía que 'la canción es propiedad privada y todo artista tiene el derecho constitucional a recibir una compensación económica'. Justamente. Los Decretos 138/25 y 150/25 vienen a restituir plenamente esos derechos de propiedad al artista. El Decreto de Onganía les había arrebatado el manejo de esa propiedad obligando al artista a cobrar sus derechos a través de un intermediario puesto por el Estado", expresó en su cuenta de X.

"Esta restitución plena del derecho de propiedad, no quiere decir que los artistas no pueden seguir usando SADAIC. Pero a partir de hoy lo harán solo si quieren. También podrán hacerlo para el conjunto de su producción o para parte de ella (por ejemplo, quizás elijan manejar sus recitales directamente con los productores evitando una intermediación innecesaria, mientras que el resto de sus reproducciones las manejen con una SGC). O quizás elijan hacerlo con otra SGC que se cree y que ofrezca mejor calidad y menores costos a los artistas. Darles esa libertad es, verdaderamente, respetar su derecho de propiedad", detalló el ministro.

El funcionario retomó sus citas de canciones para defender las medidas del Gobierno. "Pelear contra la libertad de los artistas es una hipocresía ¿quizás oculta la necesidad de proteger una caja? Recordemos, ya que estamos en el rubro canciones, a Bersuit Vergarabat: 'No me digan, se mantienen con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden'", escribió, recurriendo a la letra de Señor Cobranza, una canción de Las Manos de Filippi escrita contra el gobierno de Carlos Menem, del que Sturzenegger fue funcionario.

"Me aventuro a pensar que SADAIC necesita encarar un profundo rediseño. El debate de esta semana reveló cosas insólitas. No solo los tweets de artistas criticando lo que les pagaban (y a los premios) sino, por ejemplo, el hecho que SADAIC no reconoce la autoría de canciones con acentos o que usan la letra Ñ. SADAIC tiene más de 400.000 'Obras Sin Identificar', obras por las que cobra y no tienen dueño identificado. ¡Dos pilas, por favor! Si no hay una mejora, la competencia de alguien que realmente respete los derechos de propiedad de los autores los desplazará. Recuerden que ya lo dice Charly: 'Los dinosaurios van a desaparecer'. VLLC!", concluye la publicación.