El Gobierno minimizó la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel y pidió "no tomar al pie de la letra cada comentario"

Sin embargo, reconoció las diferencias de opinión y criterio entre Milei y Villarruel. "El Presidente está tratando temas de gestión diaria y el vice trata más los temas legislativos. Es algo natural", marcó.

En tanto, se refirió a la imagen en las encuestas que cosechó la presidenta del Senado pero evitó hacer alusión a sus deseos de concentrarse en su propia carrera política: "Puede tener ambiciones políticas y no me parece mal, pero hoy estamos ante un gobierno del presidente Milei. No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco".

milei y villarruel Victoria Villarruel y Javier Milei.

La interna en el Gobierno sumó un nuevo capítulo, cuando el presidente Javier Milei salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que no forma parte de la toma de decisiones de gobierno y la definió como mucho más proclive a los valores del "círculo rojo" empresarial. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta", disparó el mandatario.

En una entrevista con LN+, el jefe de Estado aseveró: "Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".