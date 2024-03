El Gobierno minimizó la denuncia de Estela de Carlotto sobre la intervención de su teléfono

Inmediatamente, y en una suerte de tono irónico, agregó: "Yo estoy cansado de que se me corten las llamadas de WhatsApp y de tener problemas para comunicarme. Es un tema que tenemos que resolver en Argentina, el de la comunicación".

Estela de Carlotto Estela de Carlotto denunció que tiene el teléfono pinchado.

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la jornada del domingo, ante un nuevo Día de la Memoria. “Esto no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”, agregó en declaraciones a Wake Up por Radio Delta 90.3.

También lo hizo el Gobierno, que opinó: "El 24/3 llamamos a la reflexión, en esos episodios no tiene que importar la ideología sino los hechos. De la misma forma se refirió a lo ocurrido al ataque a una militante de H.I.J.O.S: "Cualquier episodio que esté fuera de la ley lo vamos a repudiar, no importa quién haya sido la víctima".

La respuesta del Gobierno tras el ataque a una militante de H.I.J.O.S.: "Que la Justicia actúe"

El Gobierno se refirió al ataque que denunció H.I.J.O.S a una de sus militantes y comentó: "Esperamos que la justicia avance y que dé con el esclarecimiento. Esperamos también que los responsables paguen por sus actos".

Estas fueron las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, al hablar de la situación en la conferencia de prensa que brindó este jueves en Casa Rosada.

El hecho se conoció esta mañana, después de que la Red Nacional H.I.J.O.S denunciara un brutal abuso sexual contra una militante por parte de dos personas . Luego de cometer el hecho, dejaron una pintada con la frase libertaria VLLC (Viva la libertad carajo).

Mediante un comunicado detallaron que la mujer fue sorprendida por los atacantes quienes forzaron la entrada de su domicilio, ingresaron y la esperaron, donde fue golpeada, amenazada de muerte con armas de fuego y abusada sexualmente.

El comunicado de H.I.J.O.S sobre el presunto abuso sexual

“Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su casa, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte por parte de sus captores”, expresa el inicio del comunicado dado a conocer por su cuenta de X (antes Twitter).

Luego describieron que los atacantes "la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto".

Para la Red Nacional "este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancia en derechos humanos y feministas. Nada de valor económico fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación H.I.J.O.S". E incluso detallaron que "los autores materiales de hecho pintaron en la pared la sigla VLLC (Viva la libertad carajo)".