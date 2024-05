El Gobierno le descontará el día a los estatales que se adhieran al paro general de la CGT

Adorni calificó al paro como "sin razón o justificación aparente", por lo que "los empleados estatales que paren se descontarán sus haberes del día, quién no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra". Esta medida anunciada por la CTG se sumó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por lo que no habrá colectivos, a partir de las 00:00h y tampoco subtes ni trenes.