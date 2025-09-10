10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilados vuelven a marchar al Congreso en medio de la crisis política del Gobierno

Es la primera movilización tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El Congreso amaneció vallado y con fuerte presencia policial.

Por
Jubilados vuelven a marchar al Congreso en medio de la crisis política del Gobierno
Jubilados vuelven a marchar al Congreso en medio de la crisis política del Gobierno

Los jubilados marcharan nuevamente este miércoles al Congreso para exigir un aumento en los haberes y en el bono mensual, en un contexto de creciente presión social sobre la Casa Rosada. La protesta se da luego del revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, resultado que expuso debilidades en el oficialismo y aceleró cambios en el gabinete.

El currículum de Catalán.
Te puede interesar:

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

El Gobierno anunció este mismo miércoles la designación de un nuevo ministro del Interior, en un intento de ordenar la gestión y enviar una señal política tras el golpe en las urnas. La movilización de los jubilados, uno de los sectores más castigados por las políticas de ajuste del Gobierno, agrega un frente de conflicto a la administración que busca recuperar iniciativa.

Como ocurre cada miércoles, el Congreso amaneció vallado y rodeado de un fuerte operativo de seguridad. El antecedente inmediato de otras marchas en el lugar, que derivaron en represión y choques con las fuerzas policiales, alimenta la tensión en el desarrollo de la jornada.

La marcha se convierte así en un test político: mientras los jubilados reclaman en la calle, el oficialismo intenta recomponerse tras la derrota bonaerense y mostrar que mantiene el control en el Congreso, epicentro de la protesta social y foco de la vigilancia gubernamental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El Gobierno formalizó la conformación de la mesa federal a la espera de respuesta de los gobernadores

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

Sebastián Pareja, el Gordo Dan y Lule Menem.

El Gordo Dan cruzó a Pareja y Lule Menem tras la derrota: "Deberían dar un paso al costado"

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

play

El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a declarar sobre el caso $LIBRA en el Congreso

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 
play

Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 6 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 12 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 14 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 32 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 40 minutos