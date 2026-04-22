22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno apelará el fallo que ordena sostener el plan Volver al Trabajo que beneficia a 900 mil personas

El Ministerio de Capital Humano cuestionó la medida cautelar de la Justicia Federal de Campana y aseguró que el programa ya había finalizado por vencimiento de su plazo.

Por
El Gobierno apelará el fallo que ordena sostener el plan Volver al Trabajo que beneficia a 900 mil personas

El Gobierno apelará el fallo que ordena sostener el plan Volver al Trabajo que beneficia a 900 mil personas

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la decisión judicial que ordenó al Gobierno a mantener los pagos a cerca de 900 mil personas que integraban el programa Volver al Trabajo. La medida había sido dispuesta el martes por el Juzgado Federal de Campana, tras una presentación realizada por un grupo de beneficiarios.

Un informe de la UCA reveló que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025
Te puede interesar:

Advierten que más de la mitad de los niños en Argentina son pobres

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de un comunicado oficial, el programa “finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación”. En ese sentido, remarcaron que la política ya no se encontraba activa al momento de la resolución judicial.

El Ministerio también sostuvo que, tras el vencimiento del plan, se llevó adelante una “amplia y masiva convocatoria” dirigida a los beneficiarios, con el objetivo de incorporarlos a un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral. La iniciativa, explicaron, apunta a facilitar la formación profesional y promover una rápida inserción en el empleo formal.

En el texto difundido, se cuestionó el alcance de la medida cautelar, al señalar que fue solicitada por “cinco personas” pero que extiende sus efectos a casi un millón de beneficiarios. “Se ordena que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración”, indicaron.

Asimismo, advirtieron sobre el impacto de la resolución en la planificación presupuestaria y en otras políticas públicas. “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, expresaron.

Por último, el Ministerio de Capital Humano confirmó que recurrirá el fallo ante instancias superiores. “El Ministerio de Capital Humano apelará la decisión judicial”, concluye el comunicado.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El programa iba a ser dado de baja por el Gobierno en mayo. 

La Justicia le ordenó al Gobierno mantener los pagos a 900 mil personas del programa Volver al Trabajo

Milei viaja a Jerusalén, donde estará tres días.

Milei viaja a Israel y ratifica su alianza con Netanyahu: participará de los actos por la Independencia

Adorni se reunió con los funcionarios del Gobierno.

En medio del escándalo, Adorni reunió a la mesa política del Gobierno y se definió la estrategia en el Congreso

play

La interna del Gobierno se trasladó a las redes: fuerte cruce entre Lemoine y el Gordo Dan

Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EEUU para prácticas militares

La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial.

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes

Rating Cero

Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Franco Colapinto y Maia Reficco

Una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en Zárate volvió a despertar los rumores de romance

A partir de una experiencia que vivió en el 2024, el artista comenzó a replantear su continuidad en la música

Qué fue de la vida de Don Omar: así está hoy el cantante en 2026

Jesica Cirio está distanciada de su padre hace tiempo. 

El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..."

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: el irónico posteo de Andrea del Boca contra Brian Sarmiento, tras la fulminante anulada

Lewis Hamilton y Kim Kardashian estuvieron en las playas de Malibú

Tan enamorados: la romántica escapada de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a la playa

últimas noticias

La familia Macarrón y Nora Dalmasso. 

"Nos destrozaron la vida": la familia de Nora Dalmasso declaró en el primer día del jury

Hace 33 minutos
Trámite para 2026.

Confirmado: estos son los autos que deben hacer sí o sí la VTV en 2026

Hace 1 hora
Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores

Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra?

Hace 1 hora
Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Hace 1 hora
La fecha posee una fuerte carga simbólica.

¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Hace 1 hora