El Gobierno frenó un proyecto de China para instalar un radar espacial en San Juan El convenio caducó en junio y no fue renovado. Se trataba de una iniciativa de la Academia de Ciencias de China en conjunto con el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET. La inversión estimada era de u$s350 millones. Por







El Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) está ubicado en la localidad de El Leoncito.

El Gobierno suspendió el proyecto que pretendía llevar adelante China con el fin de instalar un observatorio espacial en la localidad de El Leoncito, en la provincia de San Juan, denominado Radiotelescopio Argentino-Chino (CART).

La cancelación de esta iniciativa sucedió debido a que el convenio que permitía su construcción caducó en el mes de junio y no fue renovado. El radar era impulsado por la Academia de Ciencias de China en conjunto con el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET.

El observatorio formaba parte de una red global para el monitoreo del espacio y, con un reflector de 40 metros, tenía un alcance superior al de la antena que China opera en Neuquén. La inversión estimada era de u$s350 millones.

La cancelación del radar está vinculada al giro que pretende mostrar el presidente Javier Milei en la política exterior y su preponderancia a respaldar a Donald Trump y los Estados Unidos. La Universidad Nacional de San Juan se pronunció en contra de la decisión del Gobierno debido a que el proyecto estaba basado en un trabajo cooperativo “genuino" que mostraba el resultado de más de 30 años de labor científica entre Argentina y China.

La planificación inicial surgió en el año 2015, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en conjunto con el CONICET, la gobernación de la provincia de San Juan y la Academia China de Ciencias. En diciembre de 2024, la gestión actual decidió detener el ingreso de equipamiento enviado desde China para la base en San Juan por presuntas “irregularidades” en la documentación que los acompañaban.