El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la explotación de recursos y la apertura comercial

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, cuyo eje fue discutir sobre la explotación de los recursos naturales de la Argentina y avanzar en la apertura comercial. El encuentro se llevó adelante a menos de una semana de las próximas elecciones legislativas.

Según consignó Ámbito, en el cónclave se abordó el punto 7 del Pacto de Mayo, que marca "el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país", y el 10, que señala "la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global". Se trata de un documento firmado por el presidente Javier Milei en julio de 2024 en la provincia de Tucumán con 18 gobernadores.

En tal sentido, además de Francos, de la reunión formaron parte el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina Losada; el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez.

Guillermo Francos presidió el encuentro en la Casa Rosada.

También la integraron el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; la secretaria técnica del Consejo de Mayo, Cecilia Domínguez; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el diputado nacional del PRO Martín Maquieyra; la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada; y el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz.