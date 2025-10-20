20 de octubre de 2025 Inicio
"Fuerte y al medio": el spot de Sergio Massa donde explica cómo votar a Fuerza Patria en la Boleta Única en Papel

El exministro de Economía y referente del Frente Renovador publicó un video en el que enseña cómo ubicar a Fuerza Patria en la Boleta Única que se usará por primera vez en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A menos de una semana de las elecciones legislativas nacionales, Sergio Massa publicó un video en sus redes sociales con un mensaje destinado a los votantes. En un video de 35 segundos, el exministro de Economía y líder del Frente Renovador explicó cómo votar a Fuerza Patria, el espacio que encabeza Jorge Taiana junto a Jimena López, en la Boleta Única en Papel, el nuevo sistema que se implementará por primera vez en todo el país el próximo domingo 26 de octubre.

“Faltan poquitos días, el 26 de octubre cambió el sistema de votación. Tenés dos formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria y de frenar a Milei”, comienza diciendo Massa, quien detalla las dos maneras de encontrar la opción en la boleta.

“La primera, contar hasta siete -por el lugar que ocupa Fuerza Patria—, como el siete de septiembre cuando lo empezamos a frenar a Milei. Y en el 7, la crucecita a Jorge Taiana y a Jimena López. La segunda, es fuerte al medio: la columna del medio. El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei”, concluye el mensaje.

El video está acompañado por un texto breve que refuerza la consigna de campaña: “El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei”.

La publicación apunta a familiarizar a los votantes con el nuevo formato de la Boleta Única en Papel, que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias. En este modelo, cada elector recibe una única hoja con todas las fuerzas políticas y debe marcar con una cruz o tilde su elección en el casillero correspondiente. La medida busca reducir la falta de boletas partidarias, mejorando la transparencia y simplificando el conteo.

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 8 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 24 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 29 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 33 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 38 minutos