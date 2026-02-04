4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Diego Valenzuela será el director de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

El exintendente de Tres de Febrero se sumará de manera formal al organismo, que tiene como objetivo ampliar el control migratorio fronterizo. “La idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”, señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Por
Valenzuela se sumará a la cartera.

Valenzuela se sumará a la cartera.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles que el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, será el director de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, organismo que tiene como objetivo ampliar el control en pasos fronterizos, aeropuertos y puertos. “La idea es que se incorpore una vez que salga el decreto”, detalló la funcionaria.

Te puede interesar:

Reforma laboral: La Libertad Avanza y bloques aliados pidieron sesionar en el Senado el miércoles 11

La designación ocurre en el marco de una reorganización que lleva a cabo la cartera de Seguridad, que incorporó también a la Agencia Federal de Emergencia y el Registro Nacional de Armas, que anteriormente funcionaba bajo la órbita de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

"La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria“, detalló Monteoliva en una entrevista por Radio Mitre.

Monteoliva
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

Ante la consulta de si Valenzuela iba a ocupar la titularidad del nuevo organismo se seguridad la ministra aclaró que ”todavía no ha sido nombrado" aunque confirmó que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”. “Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”, agregó.

Baja de la edad de imputabilidad: Monteoliva aclaró en qué cárceles cumplirían sus condenas los menores

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aclaró uno de los puntos más sensibles del proyecto para bajar la edad de imputabilidad que el Gobierno nacional pretende debatir en sesiones extraordinarias del Congreso: dónde y cómo cumplirían eventuales condenas los menores de edad que cometan delitos graves.

La funcionaria remarcó que el esquema previsto por la iniciativa oficial descarta de plano la convivencia de adolescentes con presos adultos y apunta a la creación o reconversión de instituciones específicas, con un fuerte componente socioeducativo y formativo. “Sería irracional mezclar adolescentes con adultos”, sostuvo en la misma entrevista por Radio Mitre.

Monteoliva explicó que el Ministerio viene trabajando con las provincias para avanzar en un sistema de clasificación más preciso de las personas privadas de la libertad, basado en su historia criminal o criminológica. “Hemos avanzado mucho y trabajado con las provincias para que empiecen en la historia criminal o criminológica de cada uno de los presos porque eso es lo que permite clasificar igual. No es lo mismo uno que robó, violó o mató. Son todas situaciones distintas”, afirmó.

En ese marco, la ministra señaló que el proyecto de Ley Penal Juvenil pone el foco en la especificidad del abordaje de los menores en conflicto con la ley penal. “El proyecto de ley tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente. Deben ser instituciones que garanticen que ese proceso formativo, de educación, tiene que estar presente”, explicó.

Según detalló, esto implicará necesariamente una redefinición de las estructuras existentes. “Habrá que reformular y reencaminar esas estructuras con las provincias”, dijo, en alusión a la necesidad de adaptar o crear espacios adecuados para adolescentes, diferenciados del sistema penitenciario tradicional.

El proyecto de Ley Penal Juvenil del oficialismo fue presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y propone una reforma integral del régimen vigente. El eje más trascendente es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de 16 a 13 años, un punto que genera fuerte debate político y social.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece un sistema de sanciones orientado a la educación y la resocialización, con prioridad para las medidas no privativas de la libertad. La propuesta redefine además las penas posibles y fija un tope máximo de 20 años de condena para determinados delitos de extrema gravedad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El encuentro se llevará a cabo en el desapacho de Manuel Adorni. 

Se vuelve a reunir a la mesa política con el foco puesto en la reforma laboral

La ley se había sancionado en julio.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligado por la Justicia y tras meses de retraso

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió reactivar el mercado interno para sostener la estabilidad

El gobierno de Milei continúa las frenéticas conversaciones con los gobernadores.

Milei cree tener la reforma laboral aprobada y busca romper al peronismo

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 10 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 21 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 26 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 31 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 41 minutos