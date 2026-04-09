Crexell fue designada como embajadora en Canadá en medio de acusaciones por su voto en la Ley Bases

Con 45 votos a favor y 26 en contra, el Senado avaló el pliego pese a las denuncias de “coima” por su apoyo a la ley y al rechazo del gobernador neuquino Rolando Figueroa, expuesto en el recinto por la senadora Julieta Corroza.

El nombramiento de Crexell quedó atravesado por su voto en la Ley Bases y la designación como embajadora.

El Senado aprobó el pliego de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá con 45 votos afirmativos y 26 negativos, en una sesión atravesada por fuertes cuestionamientos de la oposición y ruido político desde su propia provincia.

Los votos en contra provinieron del interbloque Popular y la neuquina Julieta Corroza , quien expresó en el recinto el rechazo alineado con la postura del gobernador Rolando Figueroa. Hubo una sola ausencia, la del senador Pablo Cervi, también de Neuquén, exdiputado radical identificado con el grupo de los “radicales con peluca” y actualmente integrante de La Libertad Avanza.

El eje del debate estuvo atravesado por las acusaciones en torno al voto de la ex senadora en la Ley Bases y un presunto intercambio por el cargo diplomático . En ese sentido, una de las intervenciones más duras fue la de la senadora Florencia López , quien afirmó: “La postulada ha aceptado un soborno, una coima, porque permitió que se sancione la Ley Bases y negoció su voto por un cargo en la embajada ”. En la misma línea, sostuvo que “no fue verdad que votaba según su voluntad. Su voluntad estuvo viciada, no era libre”, y recordó declaraciones previas de Crexell en contra de la delegación de facultades.

El punto de mayor tensión política se dio en torno al rol del gobernador neuquino y el capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases. Según reconstruyó Corroza en el recinto, el gobierno provincial había trabajado con el oficialismo en ese apartado específico, considerado clave para Neuquén, pero rechazaba el paquete fiscal, en particular el capítulo que restablecía el impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores. “Nos sentamos a trabajar por el capítulo de hidrocarburos, pero el paquete fiscal no le servía a los neuquinos”, explicó, y remarcó que “jamás” Figueroa hubiera condicionado el voto de un senador.

En ese marco, la senadora neuquina fue enfática al desmentir la versión de Crexell sobre un supuesto pedido del gobernador: “ Fue mentira que el gobernador le pidió que vote a favor eso ”. Por el contrario, sostuvo que desde la provincia se había planteado el rechazo a medidas que afectaban el ingreso de los trabajadores y el circulante económico local. “No vamos a acompañar nunca un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador”, afirmó.

La discusión tomó mayor volumen político luego de que el propio Figueroa declarara públicamente que no acompañaría la designación y cuestionara el voto de la entonces senadora. Según reconstruyeron desde su espacio, el mandatario había planteado la necesidad de respaldar el capítulo energético pero no el esquema impositivo, lo que dejó expuesta una contradicción directa con la explicación posterior de Crexell sobre su decisión en el recinto.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque, Patricia Bullrich, salió a cruzar esas críticas y defendió tanto la votación como la designación diplomática. “El Senado no es un apéndice de los gobiernos provinciales”, planteó, y consideró una “falacia” vincular el voto de la exsenadora con las declaraciones del gobernador. Además, sostuvo que el proceso judicial en su contra “fue cerrado por inexistencia de delito”.

Esa interpretación fue rechazada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien aclaró que la causa “está archivada porque no se terminaban de configurar los hechos” y anticipó que, tras la aprobación del pliego, pedirán su reapertura: “A partir de que se vote como embajadora, vamos a pedir el desarchivo de la causa”.

Por su parte, el puntano Fernando Salino también hizo referencia al expediente judicial, aunque centró su planteo en lo ocurrido durante el tratamiento de la Ley Bases: “La Justicia falló, es cierto. Pero nosotros estuvimos acá y sabemos perfectamente lo que pasó”.

Con la aprobación consumada, el nombramiento de Crexell quedó atravesado por una doble controversia: las denuncias de corrupción vinculadas a su voto en la Ley Bases y el fuerte rechazo político desde Neuquén, donde el propio gobernador y una senadora de su espacio cuestionaron abiertamente su designación como embajadora.