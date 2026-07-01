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Horóscopo de hoy, jueves 2 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara este jueves para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 2 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

El trabajo te está absorbiendo, buscá tiempo para tu pareja y no dejes que la rutina los aleje. Hoy una reunión puede ponerte nervioso, pero confiá en tu capacidad. En finanzas, organizate antes de comprometerte con gastos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se abre la chance de comprar algo que deseás, pero ojo con endeudarte. En lo afectivo, no te dejes llevar por chismes sin fundamento. En plata, mejor esperar antes de asumir cuotas que te pesen.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El trabajo te aburre porque seguís la corriente, animate a liderar y vas a recuperar entusiasmo. Sorprendé a tu pareja con un gesto romántico. En economía, es momento de ahorrar y no gastar de más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El cansancio viene de malos hábitos, cuidá tu alimentación y energía. En lo sentimental, nuevas oportunidades aparecen si te abrís al mundo. En finanzas, mantener pensamientos positivos ayuda a ordenar tus cuentas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy te invade el optimismo y el reconocimiento en el laburo te da confianza. En el amor, puede aparecer alguien especial que viene para quedarse. En finanzas, se vienen mejoras y buenas oportunidades de compra.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Necesitás motivación para salir del hastío laboral y recuperar entusiasmo. En pareja, no confundas rutina con falta de amor: poné de tu parte para reavivar la pasión. En plata, buscá alicientes que te impulsen a progresar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Antes de cambiar de trabajo, pensá bien: los retos pueden ser oportunidades. En la relación, ponete objetivos para salir de la rutina. En economía, no es momento de riesgos, mantené estabilidad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El estrés laboral viene de aceptar demasiado, aprendé a decir que no. Tu pareja te dará apoyo y una buena noticia que te levanta el ánimo. En finanzas, no cargues con más de lo que podés manejar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu viajero se activa y ya soñás con nuevas aventuras. En el trabajo, mostrás talento para liderar y eso te abre puertas. En plata, mantené la ilusión pero cuidá los compromisos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los cambios en el trabajo son avances, aceptalos con confianza. En el amor, tu pareja pone mucho de su parte: sumate para mantener la llama viva. En finanzas, los ajustes de hoy te ahorran tiempo y recursos mañana.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si el laburo te estresa, empezá a buscar opciones más seguras sin cerrar puertas de golpe. En el amor, si no sos feliz, animate a soltar. En economía, asegurate de tener respaldo antes de dar el salto.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque esperás vacaciones, el presente laboral te trae buenas relaciones y aprendizajes. En lo sentimental, puede aparecer alguien especial en una salida con amigos. En finanzas, cada día podés aprender algo útil para tu futuro.

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