Adrián Ravier intentó explicar su vaticinio sobre la cotización del dólar: "Me sacaron de contexto"

El vocero presidencial justificó en conferencia de prensa sus declaraciones en un streaming y aseguró que nunca realizó una proyección sobre el valor futuro del tipo de cambio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , salió este martes a aclarar sus declaraciones sobre una posible suba del dólar a $1.800 en los próximos meses y aseguró que sus dichos durante una entrevista en un canal de streaming fueron “sacados de contexto” . Según explicó, la conversación no estaba centrada en una proyección cambiaria para los próximos meses, sino en cómo llegaría la Argentina a las elecciones de 2027.

“La expresión que tuve en aquella entrevista ha sido sacada de contexto” , afirmó Ravier durante la conferencia de prensa. En ese sentido, sostuvo que la pregunta que le habían realizado estaba vinculada con su visión sobre la situación del país de cara a los comicios de 2027.

“Mi respuesta fue que, por supuesto, llegamos muy bien . Con tres años de crecimiento económico, con baja de pobreza, de inflación, de indigencia”, señaló el funcionario.

Al referirse específicamente al mercado cambiario, Ravier aseguró que su planteo fue que el tipo de cambio real se mantendría en niveles similares a los actuales, en línea con las expectativas del mercado.

“En materia del mercado cambiario simplemente dije que el tipo de cambio real se iba a sostener en los valores actuales, en línea con lo que plantea el Relevamiento de Expectativas de Mercado”, explicó.

De esta manera, el vocero buscó despegarse de la interpretación de que había realizado una estimación personal sobre el valor que podría alcanzar el dólar. “En ningún momento fue mi apreciación tirar un número futuro de dónde va a estar el dólar. Siempre me referí a 2027 y no a mi mirada sino a la proyección de los mercados”, remarcó.

Qué había dicho Ravier sobre el dólar a $1.800

Las aclaraciones del vocero presidencial se produjeron luego de sus declaraciones del viernes en el streaming Carajo, donde había analizado la situación del tipo de cambio y la posibilidad de que existiera un atraso cambiario.

“Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir. Si querés señalar que hay, la corrección que podríamos tener en algún momento es mínima. No es que vas a duplicar el tipo de cambio y eso te va a hundir los ingresos”, había expresado.

En esa misma línea, había considerado que una eventual corrección del tipo de cambio sería acotada y no tendría un impacto significativo sobre los ingresos de los argentinos.

Sin embargo, al repasar las grandes devaluaciones registradas durante gobiernos anteriores, Ravier había reconocido la posibilidad de que el dólar llegara a ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los meses siguientes. “Es una posibilidad que el tipo de cambio llegue a $1.800 o $1.700 para dentro de unos meses”, había señalado en aquella entrevista.

Las declaraciones generaron repercusiones políticas y obligaron al Gobierno a bajar el tono de la interpretación sobre una eventual suba del dólar. En ese contexto, Ravier insistió este martes en que el Gobierno no establece un precio futuro para la divisa, debido al esquema de flotación cambiaria.

“Si me preguntaran cuál es el valor futuro del dólar, la respuesta del Gobierno es que el tipo de cambio flota y va a estar donde determine la oferta y la demanda”, afirmó.

Por último, el vocero reconoció que sus declaraciones generaron repercusiones políticas, aunque consideró que ese tipo de situaciones no contribuye al objetivo económico de la gestión.

“En ningún momento creo haber afirmado lo que se tituló. Esto generó ruido político el día viernes, lo cual no ayuda en nada a lo que queremos construir, que es una Argentina fuerte con solidez macroeconómica”, concluyó.