4 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la embajada de Irán

Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, a quien Cancillería, en conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, le exige abandonar el país en un plazo de 48 horas.

Por
Mohsen Soltani Tehrani. 

Mohsen Soltani Tehrani. 

El Gobierno declaró este jueves persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada de Irán, y le exigió abandonar el país dentro de las próximas 48 horas. Por medio de un fuerte comunicado, Cancillería realizó el anuncio luego de que las autoridades iraníes rechacen la decisión del presidente Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Mohsen Soltani Tehrani. 
Te puede interesar:

El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina

"La decisión se adopta en respuesta al comunicado difundido el dia de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de lrán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades", afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para la cartera que conduce el ministro Pablo Quirno, "dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro pais y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional".

En el comunicado, se recordó además "la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2039702034081886497&partner=&hide_thread=false

"Asimismo, resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina".

Sobre el final del comunicado, el Gobierno remarcó que "Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia" y reafirmó "su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional".

La respuesta de Irán al gobierno argentino: "Se situaron del lado equivocado de la historia"

La Cancillería iraní condenó "enérgicamente" la "acción ilegal e injustificada del gobierno argentino al formular falsas acusaciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Desde Irán consideraron que "esta decisión del gobierno argentino, contraria a la costumbre y al derecho internacional", parece "haber sido tomada bajo la instigación del régimen sionista genocida y ocupante y de Estados Unidos", y que Argentina "se puso del lado de los agresores".

"No solo es una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional en cuanto al respeto de la soberanía nacional de los Estados y la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los países, sino que también se considera un error estratégico y un insulto imperdonable a la nación iraní", apunta el texto difundido a través de la embajada en Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRANinURUGUAY/status/2039355428178444388&partner=&hide_thread=false

"Esta acción no solo daña gravemente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también sienta un precedente peligroso en las relaciones interestatales y hace que el gobierno argentino sea internacionalmente responsable", continuaron.

El ministro persa señaló que "al anunciar su apoyo a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina se han posicionado como cómplices de crímenes y se han situado en el lado equivocado de la historia".

Noticias relacionadas

Leandro Massaccesi se defendió en redes sociales. 

El descargo del funcionario echado por Pettovello: "No cometí ningún acto ajeno a la ley"

Sandra Pettovello le pidió la renuncia a Leandro Massaccesi. 

Pettovello despidió a su jefe de Gabinete por sacar un crédito hipotecario del Banco Nación

Vista satelital de as islas Malvinas, dentro de la plataforma marítima argentina. 

Argentina respaldó a Bolivia ante el fuerte cruce diplomático con el Reino Unido por Malvinas

El departamento de Manuel Adorni está ubicado en Miró al 500, la zona más cara de Caballito.

La escribana de Manuel Adorni visitó siete veces la Casa Rosada

El patrimonio y los viajes de Manuel Adorni están en la mira de la Justicia.

Adorni, más complicado: la Justicia investiga un supuesto viaje al Caribe

play

Piden investigar créditos del Banco Nación para funcionarios y legisladores oficialistas

Rating Cero

¿Se separó Tinelli de Milett?

Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa: "Ella no fue a su cumpleaños"

¿Moria contra Pampita?

El pedido millonario de Pampita que enfureció a Moria Casán: "Que me pague los 10 mil dólares"

Sebastián Yatra compartió su cambio de hábitos y su nuevo aspecto. 

La impresionante transformación física de Sebastián Yatra: bajó 10 kilos

Una de esas joyas que circulan de boca en boca antes de convertirse en recomendación constante del algoritmo.
play

Esta serie de Netflix tiene solo 8 capítulos y está causando sorpresa en todos los usuarios: cómo se llama

Una red de narcotráfico, trata de mujeres y corrupción diplomática los empuja hacia un mismo objetivo.
play

Esta película a pura acción y espionaje surcoreano está sorprendiendo a todos en Netflix: cómo se llama

Qué fue de la vida del actor que interpretó al Joker, Joaquin Phoenix. 

Qué fue de la vida de Joaquin Phoenix, el villano en Joker: pocos saben de él

últimas noticias

Los videos de la estela luminosa se viralizaron en redes. 

Video: basura espacial se desintegró en el cielo de la Patagonia

Hace 3 minutos
Mohsen Soltani Tehrani. 

El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina

Hace 21 minutos
play

Los 6 ejercicios de fuerza que mejoran tu estado de salud

Hace 48 minutos
Habría pedido un jabón que quite las manchas de sangre.

Crimen del rapero de Morón: la inquietante frase que podría incriminar al único detenido

Hace 49 minutos
La respuesta de la pareja del papá de Agostina Páez tras los gestos racistas.

La novia del papá de Agostina Páez aseguró que su pareja estaba "bajo los efectos del alcohol"

Hace 1 hora