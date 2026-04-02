El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la embajada de Irán

Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, a quien Cancillería, en conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, le exige abandonar el país en un plazo de 48 horas.

El Gobierno declaró este jueves persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani , encargado de negocios de la embajada de Irán, y le exigió abandonar el país dentro de las próximas 48 horas. Por medio de un fuerte comunicado, Cancillería realizó el anuncio luego de que las autoridades iraníes rechacen la decisión del presidente Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

"La decisión se adopta en respuesta al comunicado difundido el dia de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de lrán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades", afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para la cartera que conduce el ministro Pablo Quirno, "dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro pais y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional".

En el comunicado, se recordó además "la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables".

"Asimismo, resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina".

CANCILLERÍA DECLARA PERSONA NON GRATA AL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE IRÁN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DEBE ABANDONAR EL PAÍS EN 48 HORAS https://t.co/mGnBl35spm

Sobre el final del comunicado, el Gobierno remarcó que "Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia" y reafirmó "su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional".

La respuesta de Irán al gobierno argentino: "Se situaron del lado equivocado de la historia"

La Cancillería iraní condenó "enérgicamente" la "acción ilegal e injustificada del gobierno argentino al formular falsas acusaciones contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

Desde Irán consideraron que "esta decisión del gobierno argentino, contraria a la costumbre y al derecho internacional", parece "haber sido tomada bajo la instigación del régimen sionista genocida y ocupante y de Estados Unidos", y que Argentina "se puso del lado de los agresores".

"No solo es una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional en cuanto al respeto de la soberanía nacional de los Estados y la prohibición de la injerencia en los asuntos internos de los países, sino que también se considera un error estratégico y un insulto imperdonable a la nación iraní", apunta el texto difundido a través de la embajada en Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRANinURUGUAY/status/2039355428178444388&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Exteriores de Irán condena la decisión “ilegal e infundada” de Argentina de acusar a las Fuerzas Armadas iraníes, calificándola de contraria al derecho internacional y alineada con EE.UU. e Israel. Advierte que dañará las relaciones bilaterales. pic.twitter.com/8yNt4nTtSD — Embajada de Irán en Uruguay (@IRANinURUGUAY) April 1, 2026

"Esta acción no solo daña gravemente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también sienta un precedente peligroso en las relaciones interestatales y hace que el gobierno argentino sea internacionalmente responsable", continuaron.

El ministro persa señaló que "al anunciar su apoyo a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina se han posicionado como cómplices de crímenes y se han situado en el lado equivocado de la historia".