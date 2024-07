El Gobierno da un nuevo paso para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol

Así lo confirmaron fuentes gubernamentales a C5N.com. Según adelantaron, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y de esta resolución de la IGJ, el último paso para habilitar definitivamente las SAD es un proyecto de ley que ya fue presentado por la diputada libertaria Juliana Santillán, pero aún no entró al Congreso.

La Resolución General 15/2024 fue publicada este martes en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el 1 de noviembre de este año. En su artículo 32, reglamenta los artículos 346 y 347 del DNU 70/2023 y establece que "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas".

Santillán, secretaria de la Comisión de Deportes de la Cámara baja, explicó a Radio Mitre que "las SAD están vigentes a través del decreto 70" y "lo que va a ocurrir es la reglamentación, que pone en vigencia el corrimiento de los plazos". "Es un momento histórico para el ingreso de aportes privados y de divisas para la Argentina a través del fútbol", aseguró.

"Las SAD son acuerdos entre el club, de su masa societaria, con un privado, y van a decidir en un contrato cómo van a invertir. Nada que el club no quiera va a suceder. Acá no hay nada que se compre ni que se venda, no es la venta de los clubes. La privatización es el ingreso a partir de la figura de SAD de capitales privados", señaló.

Noticia en desarrollo.-