El Gobierno culpó a Alberto Fernández por la deuda con el FMI y exigió al Congreso que apruebe el mega DNU y la Ley Ómnibus

En el mismo, el Ejecutivo apuntó que "el restablecimiento del acuerdo caído con el FMI por los incumplimientos del gobierno anterior es un paso más en la dirección correcta para combatir la grave situación heredada".

Por otra parte, señalaron como "imperativo" que las Cámaras de Senadores y de Diputados den luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y al proyecto de Ley Ómnibus, "reformas enviadas al Congreso, indispensables para enfrentar una de las mayores crisis económicas de nuestra historia".

Antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había realizado una dura advertencia en la misma línea. "Si la Ley no pasara, es una mala noticia no solo para mi, sino para todos los argentinos", indicó en conferencia de prensa y concluyó: "Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser mas duras y los argentinos van a sufrirlo más".