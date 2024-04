Pedro Sánchez anunció que seguirá al frente del gobierno de España y denunció una campaña de descrédito

Una multitud se movilizó para pedirle a Pedro Sánchez que no renuncie como presidente de España

Sánchez salió a la puerta de La Moncloa y habló frente a cámara durante 10 minutos. Durante el breve pero contundente discurso, aseguró que decidió " seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia" . Allí, además, expuso su malestar por los ataques contra su familia "durante los últimos 10 años" y habló de la "degradación de la vida pública". "Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará", agregó.

"Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia", aclaró, antes de pedir a la "mayoría social que se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/desdelamoncloa/status/1784870194461995250&partner=&hide_thread=false EN DIRECTO



Declaración institucional del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, en La Moncloa. https://t.co/U5etB6Hn7a — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 29, 2024

En esa misma línea, Sánchez pidió poner "un freno a la política de la vergüenza": "Esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser". Esto lo vinculó con "un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad".

"Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza. Como presidente del Gobierno de España. Gracias", cerró su discurso.