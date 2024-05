La polémica frase de Diana Mondino: "Son chinos, son todos iguales"

Al ser consultada por la inspección a la estructura china, la funcionaria tuvo una respuesta polémica en una entrevista con Clarín: "Nadie detectó que hubiera personal militar allí. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales" .

Con esta respuesta, se agrega más tensión en medio de una relación compleja desde que el presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre. Cabe aclarar que el gobierno de los Estados Unidos puso atención especial sobre la base y fue uno de los temas más importantes en la reunión del mandatario argentino con la generala del Comando Sur, Laura Richardson, a principios de abril.

'Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro", aclaró la funcionaria desde Francia. En tal sentido, la representante del Gobierno aseguró que "vamos a formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando".