El Gobierno aseguró que el Pacto de Mayo "no es para generar consenso entre los políticos"

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei "no es para generar consenso entre los políticos, sino que para garantizar el bien de los argentinos" . Lo hizo en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

"Es paradójico escuchar las declaraciones de una minoría manifestando escepticismo de concurrir, surgen dos preocupaciones, que no se haya entendido el discurso de Presidente, más allá de su claridad, el Pacto de Mayo no es para generar consenso entre políticos, sino para garantizar el bienestar de los argentinos ", planteó el portavoz.

El lunes, Adorni había manifestado: "Queremos destacar el amplio apoyo que hemos recibido de figuras relevantes de la Argentina respecto al Pacto de Mayo. No solo de una importante cantidad de gobernadores, sino también diferentes cámaras empresarias. Al resto queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de Argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el Presidente".

Pacto de Mayo: el Gobierno se reunirá con los gobernadores por etapas

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este martes que la anunciada reunión con los gobernadores prevista para el viernes en Casa Rosada, para poder avanzar en el denominado "Pacto de Mayo", no podrá contar con la presencia de todos los mandatarios provinciales.

En una entrevista con el canal La Nación+, el funcionario del gobierno de Javier Milei adelantó que la idea es reunir a los gobernadores por región, en dos o tres reuniones distintas, para "después juntarlos a todos".

Guillermo Francos Guillermo Francos advirtió sobre el Pacto de Mayo que "el que no acuerda, se queda afuera".

El motivo del cambio de planes se debe a que los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y Mendoza, Alfredo Cornejo, viajaron a "una exposición minera importante en Canadá", mientras que hay "otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado", en una solapada referencia al discurso de Axel Kicillof durante la apertura de sesiones en la legislatura bonaerense.

Este lunes, el Gobierno había informado, a través de la Oficina del Presidente, que convocaría a los gobernadores a una reunión que se realizaría este viernes 8 de marzo en Casa Rosada "a fin de establecer los pasos a seguir para la firma del Pacto de Mayo".

Los 10 puntos que contiene el Pacto de Mayo al que convocó Javier Milei

Pacto de Mayo marzo 2024 El Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei. Twitter @OPRArgentina

"Estas ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años para que una vez más Argentina sea un faro de luz para occidente", recalcó el mandatario y enumeró los diez puntos en cuestión: