Martín Lousteau, sobre el Pacto de Mayo: "Vamos a exigir que se incluya no dolarizar"

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Lousteau remarcó la postura de la UCR:"Nosotros vamos a exigir un acto de buena voluntad previa que sea no dolarizar, incluir la educación pública, incluir combate a la pobreza. ¿Es un acuerdo en el que se puede debatir o es a libro cerrado?".

En tal sentido, el exministro de Economía apuntó contra las intenciones del mandatario: "Lo que quiere es proteger aquellas cosas que tienen que ver con el mercado. De la misma manera que cuando lo escucho, no habla nunca de lo económico, sino de lo financiero. Habla de bonos, riesgo país, del dólar, de la brecha".

Qué dijo Lousteau del discurso de Javier Milei

"El Presidente se contradice mucho. Hizo un discurso 95% agresivo en casi todos los rubros, además dando cifras que están mal y apropiándose de logros que no son de él. Y en el 5% final convocó a un acuerdo. A mí los acuerdos me parecen bien, pero es contradictorio. Él es un presidente que no entra en el toma y daca, pero, ¿qué es lo que está haciendo? Está entrando en el toma y daca", expuso Martín Lousteau acerca del contenido de la exposición del economista libertario ante el Congreso.

"Me parece bien que haya reculado, que haya recapacitado y que haya repensado que las cosas no están bien en el rumbo que lleva y habilita una discusión más grande o, como fue hasta ahora, no fue una discusión: 10 puntos que no son debatibles y tienen requerimientos previos que son el DNU y la Ley Ómnibus", detalló el senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Cuáles son los 10 puntos del Pacto de Mayo

"Estas ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años para que una vez más Argentina sea un faro de luz para occidente", recalcó el mandatario y enumeró los diez puntos en cuestión: