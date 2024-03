El Gobierno asegura que "esta semana se conocerá el destino de los empleados" de Télam

Durante la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Javier Milei había anticipado el cierre definitivo de la agencia y finalmente se llevó a cabo este lunes luego que los empleados recibieran un mail anunciando que fueron “dispensados” de sus funciones por un plazo de siete días y no pueden ingresar a cumplir con sus tareas.

“Se envió un comunicado interno a todo el personal eximiéndolo de prestar servicios por 7 días, con goce de sueldo, mientras se avanza con el plan acerca del cierre de la agencia estatal”, explicó y agregó: “Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el Gobierno para el cierre y el destino de los empleados”.

Al mismo tiempo, luego que uno de los periodistas presentes leyera un comunicado de los trabajadores acreditados de Casa Rosa solidarizándose con sus colegas de la agencia, Adorni explicó que “este año Télam tenía pérdidas estimadas en $20 mil millones”.

“Lo que ocurre no es más ni menos lo que había prometido el presidente durante la campaña. Esto no tiene nada que ver ni con el plurarismo de la información o de los medios y no tiene nada que ver con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa”, agregó.

Por otra parte, despejando las dudas sobre un cierre total de la agencia, Adorni explicó que el cartel de “página en reconstrucción” que aparece en el sitio web “es parte de una reestructuración que se está haciendo con el sitio web, próximamente va a volver a estar en línea”.

Trabajadores convocaron a abrazo simbólico en el edificio de Télam

Desde Sipreba y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudiaron el cierre y adelantaron que harán “todo lo que sea necesario” para defender tanto a la agencia como a los trabajadores que “garantizan diariamente el derecho a la comunicación y el derecho a la información en una sociedad”.

Empleados y sindicatos ratificaron la convocatoria a un abrazo simbólico al edificio de la agencia, ubicado en Bolívar 531, que se realizará este lunes a las 12.30.

En ese sentido, Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBa, manifestó el rechazo del “intento de cierre” que anunció Javier Milei durante la apertura de las sesiones legislativas. “Es totalmente ilegal, no tienen ninguna herramienta legal para avanzar en ese sentido ya que tendrían que pasar por el Congreso de la Nación”, señaló en diálogo con La Mañana en C5N.

“El domingo permanecimos adentro de la agencia con cinco delegados y delegadas de Sipreba porque queremos resguardar el patrimonio público y guardar las pertenencias de nuestros compañeros porque vamos a defender los puestos de trabajo y también el valor social, que, si no existe Télam, no existe el sistema de medios de todo el país porque los medios privados se abastecen de Télam, ni que hablar de los medios locales de algunas ciudades de las provincias”, detalló.