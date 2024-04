El Gobierno volvió a cuestionar la marcha universitaria: "Está incentivada por la política"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó que "el reclamo de los alumnos es genuino, lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a este tipo de cuestiones".

El Gobierno volvió a cuestionar la marcha y paro nacional de docentes, no docentes, autoridades, investigadores y estudiantes universitarios convocada para el martes 23 de abril. "Está incentivada por la política" , aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, y sostuvo que "el reclamo de los alumnos es genuino, lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a este tipo de cuestiones" .

La movilización fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales , que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun; la Federación Universitaria Argentina (FUA) , que representa a más de dos millones de estudiantes en el país; y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales, entre otras instituciones.

El reclamo es en contra del desfinanciamiento que lleva adelante el Gobierno a cargo de Javier Milei, que mantiene el presupuesto de 2023 en medio de una inflación interanual de más de 200%.

"El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa. Sin embargo, desde las universidades negaron que existiera esa asignación de fondos.

"Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones", sostuvo, y agregó: "Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá".

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, reveló durante el fin de semana que el presunto acuerdo mencionado por el portavoz fue una propuesta que no fue consensuada y fue hecha para confundir y sacarle fuerza a la marcha del martes 23 de abril. "Si sucede el aumento, nos deja un recorte del 61% con respecto a los gastos de funcionamiento del 2023".

“Esto quiere decir que, si las propuestas del gobierno fuesen ciertas y se formalicen, ellos están proponiendo un recorte de cada 10 pesos que entran, 6,1 a la Universidad de Buenos Aires y el sistema general en el concepto de gastos de funcionamiento”, explicó Yacobitti a Rafael Palavecino en La Mañana en C5N.

También contó que “los trabajadores de la universidad que en los últimos 4 meses perdieron el 35% del valor adquisitivo que ni siquiera es algo que pasa con el resto de los empleados estatales”.

"Todos con un libro en alto", la propuesta para la marcha universitaria del 23 de abril

En la previa de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes, desde distintos sectores se invitó a los participantes a llevar un libro y levantarlo en alto al finalizar la movilización como símbolo de defensa de la educación pública y en rechazo al desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa comenzó a circular en las últimas horas a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram y X (ex Twitter), y rápidamente sumó las adhesiones de estudiantes, docentes, escritores y organizaciones sociales de todo el país que replicaron la convocatoria.

"Me gusta la propuesta de llevar un libro a la marcha del 23 por las universidades públicas. Y alzar todos juntos ese libro como símbolo de aquello que estamos reclamando. Cientos de miles de brazos, libro alzado, en las calles, por la Universidad Pública", expresó la escritora Claudia Piñeiro en X.

Otros usuarios destacaron que este martes se celebra justamente el Día Internacional del Libro y que la imagen de la acción masiva será "muy potente", por lo que funcionará como "un alegato impactante a favor de la educación, la cultura y las universidades en general".