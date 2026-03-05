5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuáles son las razones por las que proponen eliminar la VTV

El proyecto genera controversia en territorio bonaerense. Las exigencias y sanciones permanecen vigentes.

Por
La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

  • Un proyecto legislativo busca eliminar la verificación vehicular obligatoria en la provincia de Buenos Aires.
  • El impulsor sostiene que la mayoría de los accidentes no se originan en fallas mecánicas.
  • Circular sin el trámite vigente puede implicar multas millonarias y sanciones administrativas.
  • Mientras se debate la iniciativa, el control continúa activo durante 2026.

La discusión sobre la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse en la agenda pública luego de la presentación de un proyecto que propone su eliminación en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

Los celulares sí están permitidos en los recreos
Te puede interesar:

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

Actualmente, la VTV es un requisito obligatorio que certifica el estado general del vehículo mediante controles sobre frenos, luces, neumáticos y otros elementos esenciales para circular. Su objetivo es reducir riesgos en calles y rutas, garantizando condiciones mínimas de funcionamiento.

El planteo legislativo abre interrogantes sobre la eficacia real del sistema, el peso económico que representa para los propietarios y el rol del Estado en la prevención de siniestros, mientras las sanciones por incumplimiento siguen vigentes.

vtv inspección.jpg

Qué motivos hay detrás de la propuesta de la eliminación de la VTV

El proyecto fue presentado por el diputado provincial Andrés De Leo, integrante de la Coalición Cívica ARI. El legislador argumenta que la verificación obligatoria no resulta determinante para reducir la siniestralidad, ya que, según su postura, más del 99% de los accidentes se vinculan con errores humanos o deficiencias en la infraestructura vial y no con desperfectos mecánicos.

Bajo esa premisa, considera injustificado sostener un trámite arancelado que deben afrontar todos los conductores. La iniciativa plantea eliminar la exigencia en territorio bonaerense, aunque todavía debe atravesar el debate legislativo correspondiente.

En la actualidad, no contar con la VTV al día puede implicar multas que oscilan entre $542.100 y $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Además, la falta de la documentación obligatoria puede derivar en sanciones administrativas adicionales.

Multa Buenos Aires

Los valores vigentes en la provincia establecen que los autos de hasta 2.500 kilos abonan $97.057,65;, mientras que las motos pagan $38.801 y los vehículos pesados, $174.604. El trámite es obligatorio desde los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, con renovación anual. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la exigencia comienza a partir del cuarto año o los 64.000 kilómetros y el costo es menor en comparación con la provincia.

Mientras el proyecto avanza en su tratamiento parlamentario, la verificación continúa siendo obligatoria en la provincia de Buenos Aires y los controles siguen activos en rutas y accesos estratégicos durante 2026.

Noticias relacionadas

Una española se vuelve viral en TikTok al descubrir que usaba palabras argentinas

Es argentina, nombraba una palabra de nuestro lunfardo y nadie en España la entendía: qué decía

play

Emergencia en discapacidad: tensión y represión de la Policía en la marcha frente al Ministerio de Salud

El caso de la mujer que llevaba una vida sana hasta que recibió un diagnóstico sorprendente

Hacía ejercicio, comía sano y no tenía excesos pero un diagnóstico inesperado lo cambió todo: qué tenía

DavidWalter Aguirre era docente de la UBA

Crimen del docente en Caballito: cuál es la principal hipótesis que se maneja

desfinanciamiento universitario: docentes de la uba anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

El hombre bajó en el piso que había pedido pero el ascensor subió inesperadamente.

¡Se salvó de milagro! Un hombre casi muere aplastado por un ascensor en la India

Rating Cero

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:
play

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor
play

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

La película mostró que nunca es tarde para revisar creencias y abrirse a algo distinto. Esa premisa, simple pero poderosa, conectó con espectadores de distintas edades.
play

De qué se trata Alguien tiene que ceder, la comedia romántica que desde que llegó a Netflix es furor

El Padrino: Qué fue de la vida de toda la familia Corleone. 

Qué fue de la vida de los actores de la saga El Padrino: pocos lo saben

Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos.

Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia

últimas noticias

Los celulares sí están permitidos en los recreos

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

Hace 10 minutos
Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Hace 15 minutos
La importancia de la longevidad para la sociedad.

Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

Hace 16 minutos
La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Hace 17 minutos
play
Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Hace 17 minutos