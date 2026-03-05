Cuáles son las razones por las que proponen eliminar la VTV

La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

La discusión sobre la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a instalarse en la agenda pública luego de la presentación de un proyecto que propone su eliminación en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa generó polémica por el impacto que tendría en materia de seguridad vial y costos para los conductores.

Actualmente, la VTV es un requisito obligatorio que certifica el estado general del vehículo mediante controles sobre frenos, luces, neumáticos y otros elementos esenciales para circular. Su objetivo es reducir riesgos en calles y rutas, garantizando condiciones mínimas de funcionamiento.

El planteo legislativo abre interrogantes sobre la eficacia real del sistema, el peso económico que representa para los propietarios y el rol del Estado en la prevención de siniestros, mientras las sanciones por incumplimiento siguen vigentes.

El proyecto fue presentado por el diputado provincial Andrés De Leo, integrante de la Coalición Cívica ARI . El legislador argumenta que la verificación obligatoria no resulta determinante para reducir la siniestralidad, ya que, según su postura, más del 99% de los accidentes se vinculan con errores humanos o deficiencias en la infraestructura vial y no con desperfectos mecánicos.

Bajo esa premisa, considera injustificado sostener un trámite arancelado que deben afrontar todos los conductores. La iniciativa plantea eliminar la exigencia en territorio bonaerense , aunque todavía debe atravesar el debate legislativo correspondiente.

En la actualidad, no contar con la VTV al día puede implicar multas que oscilan entre $542.100 y $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Además, la falta de la documentación obligatoria puede derivar en sanciones administrativas adicionales.

Los valores vigentes en la provincia establecen que los autos de hasta 2.500 kilos abonan $97.057,65;, mientras que las motos pagan $38.801 y los vehículos pesados, $174.604. El trámite es obligatorio desde los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, con renovación anual. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la exigencia comienza a partir del cuarto año o los 64.000 kilómetros y el costo es menor en comparación con la provincia.

Mientras el proyecto avanza en su tratamiento parlamentario, la verificación continúa siendo obligatoria en la provincia de Buenos Aires y los controles siguen activos en rutas y accesos estratégicos durante 2026.