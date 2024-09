El Gobierno advirtió que si se rechaza el Presupuesto que envió Javier Milei, se volverá a prorrogar el de 2023

"Sería lamentable que no se apruebe", remarcó Manuel Adorni, quien dejó en claro que la intención del Ejecutivo no es negociar, sino dar luz verde al proyecto tal cual lo envió el Presidente. "Si no, haremos como con tantos palos en la rueda que nos pusieron y los seguiremos sorteando", subrayó.