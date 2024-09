Unión por la Patria sembró dudas sobre el Presupuesto que presentó Javier Milei: ¿Con qué va a pagar la deuda?

El jefe de bloque de UP aseguró que solo los funcionarios afines al Gobierno festejaban las palabras del Presidente y cuestionó su alocución. “Yo veía la cara de mis colegas presentes allí y la cara era ‘¿cuándo empieza a hablar del Presupuesto?’”, cuestionó.

“Tenemos que tratar con mucha profundidad, mirar con lupa cada una de las partidas de los números del presupuesto y está por encima de cualquier tipo de reacción individual. Hicimos lo que el Presidente nos dijo que es escuchar con atención, dejar en claro nuestra disposición para dar un debate del tema desde profundas diferencias. Pero no tuvimos solo nosotros, sino todos los bloques opositores”, indicó.

Luego cuestionó el accionar de Milei: “¿Hizo el presidente un planteo político general que ayuda a entender mejor el presupuesto? No. ¿Hizo el presidente un planteo de la macroeconomía sólido que le brinde a cada número del presupuesto un marco de regencia?”

“¿A qué fue el Presidente? Si no era por una cantidad de aplaudidores, no despertó durante tramos enormes ningún tipo de adhesión ni aplausos”, disparó en una entrevista con Mañana Sylvestre en Radio 10. Luego contó detalles: “Yo veía la cara de mis colegas presentes allí y la cara era ‘¿cuándo empieza a hablar del Presupuesto?’”.

“Hay una maniobra con su gestión económica que no lo veo reflejado en el presupuesto. Con la idea de terminar con el déficit cuasi fiscal lo que hizo es trasferir deuda al Tesoro. Esa deuda que tiene el Tesoro genera intereses y le exigen aún más al frente fiscal. Para pagarlo hay que tener recursos, no me queda claro si ese pase de deudas queda establecido en el Presupuesto”, concluyó.