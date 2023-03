El fuerte cruce entre Axel Kicillof y la oposición: "No hagamos un show"

Axel Kicillof protagonizó un fuerte cruce con diputados de la oposición durante la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense . El gobernador fue interrumpido mientras hablaba sobre la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social provincial. "No hagamos un show", pidió.

Kicillof destacó la apertura de 88 nuevos policonsultorios y aprovechó para responderle al bloque de Juntos. "Ahora hablo de cómo recibí IOMA, ¿eh? Ahora hablo, si quieren. Largo puedo hablar. Desde la nave espacial andan, objetos no identificados", ironizó.

"Recibimos un IOMA con déficit económico por primera vez desde 2001. No sé si van a aplaudir tanto ahora, ¿eh?", señaló el gobernador. Desde la bancada opositora le contestaron con silbidos, abucheos y varios gritos por parte de Maximiliano Abad, presidente de bloque de Juntos.

"No, después charlamos, pero la verdad es que es fácil. Después charlamos, no puedo ahora. No hagamos un show. Después te escucho, Abad", sostuvo Kicillof. La vicegobernadora Verónica Magario intervino para pedir "silencio y respeto a la figura y al mensaje del gobernador".

"En realidad, al pueblo y a los demás. No quiero chicanear, pero verdad y memoria para criticar también", concluyó Kicillof.

Este lunes el mandatario provincial inauguró el 151° período de sesiones ordinarias de la Legislatura en la ciudad de La Plata, luego de que el apagón masivo del miércoles obligara a su postergación.

Allí brindó un discurso ante los diputados y senadores provinciales, intendentes bonaerenses, los jueces de la Suprema Corte provincial, todos los miembros del gabinete provincial, funcionarios y legisladores nacionales, dirigentes sindicales y el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández.