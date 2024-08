El escándalo de Alberto Fernández también le sirve al Gobierno para ocultar problemas e internas

La denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández ha generado un impacto indiscutible en el peronismo y en buena parte de la sociedad . Las noticias y las revelaciones de más chats en los que la exprimera dama le relataba otras actitudes violentas del entonces jefe de Estado a su secretaria son shockeantes, incluso para un espacio que hace tiempo decidió cancelar a Alberto Fernández. Pero las razones hasta ahora siempre habían sido políticas. Fruto de un liderazgo decepcionante y de un gobierno desarticulado -que no fue sólo responsabilidad de Fernández- la dirigencia peronista intentó dejarlo atrás, incluso antes de que terminara su mandato.

El último año de gestión mostró a un presidente errático, casi sin agenda de gobierno y con nula incidencia en los debates públicos. La centralidad de Sergio Massa no estuvo relacionada solamente con su candidatura, también se debió a la evidente pérdida de consenso para gobernar del presidente saliente. Nadie fue más pato rengo que Alberto Fernández, que tuvo que resignarse a no buscar la reelección, a entregar el control a Massa y hasta a quien más intentó ningunear cuando aún tenía poder: Cristina Kirchner. Por eso enfrenta la tremenda denuncia de su expareja casi en soledad, con escasísimos dirigentes que lo defienden públicamente y muy pocos que lo acompañan en privado.

La decepción con Fernández se instaló mucho antes de estas revelaciones aberrantes y de otras más frívolas pero que colaboran con su desprestigio. Y este estupor en la oposición peronista, más la colonización casi absoluta del tema en la agenda mediática y de redes, le sirven al Gobierno para varias cosas.

La primera, para que se hable menos -imposible ocultarlo del todo- de la catástrofe económica y social que está produciendo su plan de ajuste. Sólo en un país muy mareado luego de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández parece aceptable que un presidente alardee de estar haciendo el “mayor ajuste de la historia de la humanidad” o que el ministro de Economá, Luis Caputo, se vanaglorie de que la capacidad instalada que utiliza el sector productivo está por estos días en el 54 %. En cualquier otro momento histórico esos datos serían motivo de vergüenza.

Pobreza en Argentina AP

También lo serían la caída de casi un 20 % de la actividad industrial, que las clases no comiencen en las universidades por los magros salarios docentes y que la destrucción del empleo avance día a día. Pero quizás el peor dato lo acercó un informe de Unicef al revelar que, en la Argentina, cerca de un millón de chicos se acuestan sin cenar. Se sabe, ninguna aberración presuntamente cometida por Alberto Fernández vuelve menos desastroso al gobierno de Javier Milei. Y los debates públicos, con todo el direccionamiento que tienen en medios y redes, no pueden ocultar pero no extinguir el sufrir cotidiano y real de las mayorías.

La feroz interna entre Karina Milei y Victoria Villarruel

Con todo, la gestión libertaria aprovecha también los escándalos ajenos para ocultar los propios. El enfrentamiento entre Victoria Villarruel y Karina Milei es cada voces más evidente y tuvo un nuevo capítulo cuando desde el entorno de la vicepresidenta deslizaron que no concurrió a la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas porque no recibió la invitación de la Secretaría General de la Presidencia. Pero, si nuevamente abandonamos la parte chismosa de la política y nos centramos en lo importante, en esa cena Javier Milei desarrolló en su discurso buena parte del plan represivo que incluye peligrosamente a las Fuerzas Armadas.

milei petri

"Vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia, para enfocarnos en escribir una nueva donde nuestras fuerzas tengan el respeto y el reconocimiento que se merecen", aseguró el Presidente durante su discurso, en un pasaje que resuena sugerente en el contexto de las visitas de diputados libertarios a genocidas y la sospecha de que se gestan proyectos de impunidad que los beneficien.

En otro momento, el mandatario sentenció que "es tiempo de modernizarnos y adaptarnos a estas nuevas amenazas, por eso estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo a las fuerzas de seguridad en situaciones excepcionales, sin que se requiera acudir a la opción extrema, que es la declaración del estado de sitio".

¿Estos intentos de cambio de paradigma en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implican una deriva represiva directa por parte de la gestión Milei? Es difícil asegurarlo hoy pero está claro que la pérdida de libertades y las derivas autoritarias no se gestan de un día para el otro y la dirigencia libertaria ha señalado en varias oportunidades que lo de ellos es también una batalla política.

La naturalización de que se crucen ciertos límites peligrosos por parte de la sociedad, el avance gradual pero sostenido de discursos de demagogia punitivista, la complicidad de fuerzas democráticas como el PRO y parte de la UCR y el peronismo en retrocesos republicanos, mientras se destruye la economía, son el huevo de la serpiente de una Argentina que ya vivimos y que nos habíamos prometido que no volvería nunca más.