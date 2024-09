El enfrentamiento a los gritos entre Bertie Benegas Lynch y Romina Manguel en Diputados: "Cortala"

La conductora fue convocada junto a otros colegas a exponer en la comisión que preside la libertaria Emilia Orozco y luego de tomar la palabra, recordó lo ocurrido luego de entrevistar al legislador en su programa radial : "Estuvimos más de una hora conversando y le pregunté si había pedido permiso porque no soy de las favoritas de este Gobierno y él me dijo que elegía libremente su agenda ".

"El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio", relató al tiempo que expresó su inquietud sobre la existencia de una decisión “coordinada y consensuada desde las altas esferas del poder” para atacar a la prensa.

Entonces se dirigió a Benegas Lynch: "Lamenté también que no hayas sido honesto de que yo no había tergiversado y que la nota era esa, guste o no. Es importante que si el Presidente dice algo, que el diputado diga: ‘Te puede gustar o no, pero eso lo dije’. Para respetar y evitar que pasen las cosas que pasaron”.

Romina Manguel NA/Daniel Vides

En ese momento, el diputado le exigió a Orozco que le ceda la palabra e intervino: “No pretendía participar, se me alude. No pretendía que Romina venga a pedir disculpas por lo que me hizo, pero tampoco volver a instalar el tema, que no tengo la menor intención. Solo decir que no voy más al programa de Romina Manguel”. "Tienen que tener honestidad intelectual, no hacer una canallada de citar en Twitter cosas que no dije”, agregó.

Ante los comentarios de los legisladores presentes, el libertario advirtió "voy a terminar de hablar" y continuó: “La cita textual y el encomillado en la academia y el periodismo son sagrados y tanto más sagrado es el contexto. Ponen un hilo de Twitter con citas y les gusta picantear para instalar la nota. Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, cortala”.

La tensión fue escalando y comenzaron los gritos de los distintos bloques, ante la amenaza de la periodista de abandonar el lugar. Finalmente, la presidenta de la comisión le cedió la palabra nuevamente y Manguel concluyó: "Benegas Lynch en vez de ser, como él reclama, honesto y decir que lo dijo, tengo que venir acá a pedirle disculpas, cuando el que me tiene que pedir disculpas es él. Y además me agrede diciendo que busqué una semana de popularidad. Trabajo hace 30 años; no necesité de Bertie antes, ni necesito ahora. Me parece una falta de respeto”.