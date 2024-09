El duro cruce entre el secretario de Transporte y Vanina Biasi: "No tiene idea de lo que es un trabajador"

El secretario de Transporte, Franco Mogetta , se cruzó con la diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi durante el debate en comisión en la Cámara baja por la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas y disparó: "No tiene idea de lo que es un trabajador".

Durante la discusión sobre los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas en el plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto en la Cámara de Diputados, Mogetta enumeró los argumentos del Gobierno para avanzar en las iniciativas y fue interrumpido por Biasi, quien anteriormente había defendido la estatización de la compañía: "Yo no la interferí. No sea irrespetuosa, déjeme hablar. No tiene idea de lo que es un trabajador".