El cartonero amigo de Francisco destacó su legado: "Nos empoderó para pelear por no ser los descartados del mundo"

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Sergio Sánchez, amigo del Papa, se sumó a las despedidas a Francisco alrededor del mundo mientras avanzan los preparativos para su funeral , y aseguró que el legado que le dejó a los cartoneros fue "seguir peleando por no ser los descartados de este mundo" .

Sánchez conoció a Francisco en 2005, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pocos años antes, al calor de la crisis de 2001, había sido uno de los fundadores de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, a la que el futuro Papa acompañó y con la que celebró varias misas.

"Ojalá el legado que haya dejado sea que se acuerden de los trabajadores que somos humildes, que trabajamos desde hace muchos años y que él siempre empoderó a tener una lucha, organizarse, seguir peleando por no ser los descartados de este mundo", destacó.

Embed Último adiós al Papa Francisco: el recuerdo de su amigo cartonero, Sergio Sánchez



Seguí #C5N EN VIVO por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/cF3RUWohPG — C5N (@C5N) April 22, 2025

El dirigente, que forma parte de la Red Latinoamericana de Recicladores, señaló que "compañeros nuestros de todo el mundo pudieron estar al lado de él". "A la Juventud Cartonera la llevó a Brasil en 2014. Recuerdo cuando hicimos la misa en Flores, cuando murieron esos cinco chicos carbonizados. Y la misa en Constitución para trabajadores, cartoneros, vendedores ambulantes, que se sigue haciendo hoy con el nuevo obispo", enumeró.

"Para nosotros es tener un recuerdo muy importante. Los mensajes de él siempre llegaban. Lo que nos dejó como legado es seguir peleando por la inclusión social y nos enseñó, desde la humildad, a darle la mano al que está caído. Para nosotros es una pérdida muy grande", lamentó Sánchez.

"Yo no me colgué del Papa ni utilicé su nombre. Él buscó una herramienta donde todos nosotros peleamos por la inclusión y él me llevó al lado de toda la familia. Creemos que para nuestra organización fue muy grande y vamos a seguir haciendo la misa en recordatorio de él", concluyó.

El MTE despidió a Francisco: "Fuiste el Papa de los nadies"

Tras la muerte de Francisco, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales donde lo recordó como "el Papa de los pobres, de los nadies, de los últimos", quien "caminó junto a los excluidos" aún antes de llegar al Vaticano.

"Fuiste el Papa de los pobres, de los nadies, de los últimos. El Papa que no se arrodilló ante los poderosos sino ante los pies descalzos de los más humildes. El que nos enseñó que el amor no se declama, se practica. Que la política puede ser la forma más alta de la caridad cuando se hace con el corazón en los que sufren", afirmó.

Papa Francisco y cartoneros del MTE Francisco tuvo un vínculo cercano con el MTE. X @mteargentina

"Fuiste vos, desde antes de ser Papa, quien caminó junto a nosotros, escuchando a los excluidos, denunciando las injusticias y promoviendo la organización popular. En tus palabras y acciones, siempre pusiste en primer lugar la dignidad humana por encima de cualquier interés económico", agregó el comunicado.

"Hablaste cuando muchos callaban. Denunciaste la idolatría del dinero, la violencia de un sistema que mata, y nos devolviste a Cristo pobre, laburante, latinoamericano. Gracias por caminar con nosotros, por escucharnos, por llorar con nosotros. Gracias por ser pastor y compañero. Gracias por no olvidarte nunca de la villa, del barro, del trabajo comunitario", sostuvo.

"'Tierra, Techo y Trabajo' no son consignas, son derechos sagrados. Nos dejás la tarea, la esperanza y el compromiso. Y eso, como vos bien sabés, no muere nunca", concluyó.