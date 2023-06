El candidato de Milei en la Ciudad criticó la ESI con una desafortunada frase

“Acepto la realidad. Si un chico tiene un teléfono, una computadora, se informa sobre eso y es como yo aprendí de educación sexual”, agregó.

Además, Marra definió a la ESI como "un slogan para hacer política de género en los colegios". "De lo que sí estoy en contra es de utilizar la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos. La ESI adoctrina. Tuve educación sexual y tengo 40 años, ¿por qué tuvieron que hacer una ley?", comentó.

Embed "A los chicos les digo: miren pornografía"



Ramiro Marra explicó que está en contra de la Educación Sexual Integral porque "adoctrina" y afirmó: "Si un chico tiene una computadora o un teléfono se informa sobre eso. Es como yo aprendí".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9DuBkSmoeG — Corta (@somoscorta) June 17, 2023

En horas de la tarde, debido a las repercusiones de sus polémicas frases, el legislador recurrió a sus redes sociales para desdecirse. "Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera", escribió.

"La educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma", sostuvo.

Sin embargo, volvió a señalar que "la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás".

"Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo", concluyó.