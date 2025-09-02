El análisis de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre tras la denuncia del Gobierno: "Nos querían presos"

Los periodistas de C5N se mostraron preocupado por el accionar del Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad al considerar que atenta contra la libertad de expresión. “Ya dieron a conocer que su desapego por la ley es absoluto”, señaló el conductor de Argenzuela.

En el pase entre Jorge Rial y Gustavo Sylvestre en Radio 10 , los periodistas tuvieron un fuerte análisis de la situación que está viviendo el conductor de Argenzuela y su compañero, Mauro Federico, con la denuncia con allanamientos por parte del Ministerio de Seguridad.

La cartera de Patricia Bullrich hizo una presentación judicial denunciando la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con medidas judiciales contra medios y periodistas. En esa línea, el juez civil Alejandro Patricio Mariniello dictó una medida cautelar que obliga a los medios de comunicación a cesar la publicación de ese material.

Según el comunicado oficial, la maniobra habría consistido en “la captación ilegal y clandestina de audios privados de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral”. “No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, señaló Presidencia.

En medio de la denuncia con el pedido de allanamiento a las viviendas de los comunicadores de C5N , Rial aseguró que sigue trabajando e investigando y “vamos a seguir publicando todo lo que tenemos, no nos van a frenar con esto” . “Es un mamarracho. Ayer la ministra haciendo un papelón en la televisión que no sabía lo que había presentado, es una vergüenza ”, sostuvo.

“ Es impresentable. Es peligroso porque van en contra de la prensa en general. Esto nos pasó a nosotros, pero le podría haber tocado a cualquiera. Están preocupados, agresivos, están desorientados, pero están perdidos, heridos y son peligrosos . No sé qué van a hacer, yo no tengo nada que esconder, no voy a escapar, no voy a hacer nada, estoy a disposición”, indicó.

Federico reveló en Mañanas Argentinas por C5N, que en la reunión del Gobierno del viernes pasado, Milei pidió que fueran presos ambos periodistas, pero el único que puso un freno fue Santiago Caputo. “Ni bien terminó, salió alocado, a los gritos, pidiendo ‘los quiero presos a Rial y Federico’”, contó el panelista de Argenzuela.

En esa línea, Rial especificó que “el objetivo de ellos era meternos presos, era ir a buscarnos la misma noche del viernes y meternos en cana”. “La idea era esa. Dicen que el único más sensato fue Santiago Caputo que les dijo ‘de esto no volvemos’. Una locura esto y llegaron a esto de la denuncia. Están logrando que político y periodistas que no piensen igual se están juntando”, señaló.

“Ya dieron a conocer que su desapego por la Ley es absoluto. La Constitución no les importa, no les importa los Poderes, no les importa nada. Van contra la libertad los que dicen ser libertarios”, lanzó.

La preocupación de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre por el accionar del Gobierno

Durante el análisis de la grave denuncia del Gobierno contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, Gustavo Sylvestre reveló que en las últimas horas la Corte hizo trascender que “van a proteger a quienes difundir nuevos audios, por ejemplo”.

“No va a avalar una detención o desvaríos que intenta el Gobierno de Javier Milei. Eso es una tranquilidad”, consideró. Algo que el conductor de Argenzuela aseguró estar “tranquilo”, aunque remarcó que “lo que me preocupa es qué pasará dentro de la Rosada, tan grave, para que estén asustados de que eso pueda salir a la luz”.

“¿Qué cosas peligrosas habrá dicho la secretaria de la presidencia, Karina Milei, para que ella pedir que no se difundan? ¿Qué esconde este Gobierno?”, se preguntó Sylvestre y señaló que “es importante militar el voto positivo del domingo, salir masivamente a votar porque es algo que ellos le tienen temor a lo que puede llegar a pasar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires”.