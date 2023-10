El análisis de Gustavo Sylvestre sobre los candidatos en el primer debate presidencial

El periodista consideró que anoche “se vio claramente quién puede estar a cargo de un Gobierno Nacional y quien puede encarar una presidencia desde muchos aspectos”.

“El debate no cambió mucho las posturas, pero sí dejó algunas señales que son preocupantes y otras que marcan tranquilidad”, sostuvo en su observación y agregó: “Entre lo preocupante, Milei no pudo decir cómo pretende dolarizar, porque un dirigente político que no reivindica la democracia, que no repudia la dictadura, el que dice que para aplicar su plan necesita 20, 25 o 30 años, suena peligroso con los antecedentes del negacionismo que exhibe Milei”.

Por otra parte, de la exministra de Seguridad de la Nación, Bullrich, consideró que su exposición fue “muy pobre desde su vocabulario, desde la poca claridad expresada por las ideas”. “Una vez más demostró desconocimientos económicos, a punto tal que ya tuvieron que sacar a Carlos Melconian para que salga a reforzar y decir cosas que anoche no dijo en el aspecto económico y no logró cometer ese cometido de poder meterse”, sostuvo.

Sobre la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló: “Tuvo una actuación, como siempre, clara, destacada, contundente, coherente, marcando donde debía que marcar. Fue una de las pocas que tomo el tema DDHH en toda su gran expresión, clara y contundente, y sobre todo cerrando en el debate. Además, tuvo la frescura de adjetivar rápidamente a Milei cuando le dijo que ‘más que un león es un gatito mimoso del poder económico’”.

Además, de Sergio Massa, “estuvo muy claro y seguro en sus afirmaciones”: “Se proyecta como un conocedor en todas las áreas del Estado y con la capacidad desde el conocimiento que le ha dado el paso por la función pública, y actualmente como ministro de Economía, de ser realmente un presidente jugando y conociendo todos los temas”.

Y agregó: “Hay un Sergio Massa con medidas claras y contundente que ha tomado es el objetivo que tendrá en una presidencia y que demuestra que lo puede hacer ya que ahora, aunque no alcance, lo puede hacer”.

Por último, el periodista consideró que el primer debate presidencial ratificó lo que vienen demostrando que todo se podría encaminar hacia un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Ganadores y perdedores del debate: la opinión de los analistas políticos

Diversos especialistas en política analizaron el primer debate Presidencial llevado a cabo en Santiago del Estero. Raúl Timerman consideró en Radio 10 que Sergio Massa “fue el único que habló en términos concretos de cómo terminar con la grieta”.

A su vez, señaló que "en términos generales fue un debate encorsetado, estaban todos un poco más bien temerosos y cuidadosos" y manifestó que tanto el candidato de Unión por la Patria como Javier Milei, "de alguna manera jugaron a una presencia mutua en el balotaje".

Por su parte, El analista político, Pablo Roma, describió en el programa Turno Mañana por C5N que "me pareció un debate por momentos más interesantes, por otros más aburrido. Yo creo que la parte de las preguntas fue aburrido. A los candidatos les cuesta hacer preguntas, yo creo que ese formato no funcionó fue muy largo".

"Sí me pareció interesante la parte de pedidos de réplica, hubo mucho dinamismo y creo que se jugó, tanto Milei como Massa, todo el intercambio en ese bloque ya que es el eje más importante de la campaña, la cuestión económica", detalló.