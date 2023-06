El análisis de Carlos Maslatón tras el lanzamiento de Wado de Pedro.

Picante cruce entre Maslatón y Cynthia García: "No me tortures más"

" No creo que sea la mejor fórmula, yo creía que el mejor candidato era Sergio Massa combinado con alguno de ellos dos ", señaló el liberal que, en reiteradas ocasiones, apoyó una posible candidatura del ministro de Economía. "Pero es un tema que me es ajeno, yo opino desde afuera", comentó, y se diferenció de sus compañeros de panel: "Ustedes son militantes kirchneristas".

Acto seguido, justificó su teoría: "Esa formula tiene un problema. Lo fortalece mucho a Horacio "Sombrilla" Larreta, porque tiene mucho voto en común con Massa, gente que puede votar a uno o a otro. Entonces, al no estar Massa puede migrarle votos".

"Esta fórmula no pesca votos del centro, ¿se puede ganar igual?", le consultó Pablo Duggan, conductor del ciclo. "Es una fórmula, en principio, del 30% asegurado. Hay que ver porque el peligro que tenés es que Juntos por el Cambio gane en primera vuelta. No minimicen al adversario", advirtió el panelista.

"No es mi deseo que vuelva al poder Juntos por el Cambio. Yo hubiera hecho algo que abarque más votos", se sinceró.

Entonces, la periodista Cynthia García cruzó al abogado: "Lo que Maslatón está diciendo es que el hubiera preferido una fórmula donde no estuviera el kirchnerismo". "No exageremos Cynthia. Además, ¿Quién soy yo para decir que no tiene que estar el kirchnerismo?", respondió el analista financiero.

Para finalizar, Maslatón expresó su preocupación: "Sería muy lastimoso que este gobierno, que recibió un país arruinado, destruido, fundido, quebrado, con un acuerdo nefasto con el Fondo Monetario y que ahora se está recuperando, por más que muchos acá crean que no... Que el rédito político de esta mejoría de Argentina se la lleve Juntos por el Cambio".