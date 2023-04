El accidente de Diego Santilli en el gimnasio: "No me sacó un ojo de milagro"

El accidente pudo haber sido realmente grave. "No me sacó un ojo de milagro", continuó Santilli, y subrayó que "si me pegaba de lleno, realmente me sacaba el ojo". "Dicen que el deporte es salud, pero no lo recomendamos nosotros", ironizó.

La Cumbre del PRO, sin definiciones sobre candidaturas pero con una foto de unidad

Tras la incorporación del diputado José Luis Espert a Juntos por el Cambio, los principales líderes del PRO se reunieron este viernes para mostrar unidad. Con la participación del expresidente Mauricio Macri, la titular del PRO Patricia Bullrich, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta definieron el horizonte frente a las PASO.

En el encuentro, congregado en San Isidro un día después del discurso de Cristina Kirchner en La Plata, no se definieron candidaturas políticas y se abocaron a intercambiar ideas sobre la economía y el alza inflacionaria.

La interna hasta el momento tiene a cuatro precandidatos: el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; la titular de la cartera Educativa, Soledad Acuña, su homólogo de Salud, Fernán Quirós, y la reciente postulación de la diputada nacional Graciela Ocaña.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio no especificaron si la exgobernadora María Eugenia Vidal va a encaminarse como precandidata en la Ciudad de Buenos Aires o a presidente.